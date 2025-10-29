Durán: se realizó plantón para pedir justicia por niña que sufrió acoso escolar

La mañana de este miércoles 29 de octubre, familiares, amigos y padres de familia realizaron un plantón en los exteriores del plantel educativo donde estudiaba la niña de 12 años que el pasado 21 de septiembre intentó quitarse la vida. La manifestación se desarrolló con el propósito de exigir justicia y pedir que se esclarezcan las causas que llevaron a la estudiante de séptimo año de educación básica a tomar esa drástica decisión.

“Nos hemos convocado porque no queremos que la historia de mi sobrina se repita. No solo ella ha sido víctima de burlas y apodos, también hay otros estudiantes que han pasado o están pasando por la misma situación. Hemos venido de forma pacífica, sin embargo, la Policía nos retiró del lugar”, expresó la tía de la menor, quien participó en la concentración junto a otros allegados.

La familiar relató además que la niña dejó una carta antes del hecho, en la que pedía perdón por la decisión que había tomado, lo que incrementó las sospechas de que sufría acoso escolar dentro de la institución. “Mi sobrina escribió que ya no podía más. Por eso queremos que las autoridades investiguen si hubo negligencia o falta de atención por parte del colegio”, agregó.

¿Cómo se encuentra la niña afectada?

La menor fue dada de alta el pasado 22 de octubre, tras permanecer más de un mes hospitalizada. Los médicos informaron a sus familiares que sufrió daño cerebral y que, con un tratamiento adecuado, podría recuperar entre el 50 y el 70 por ciento de sus capacidades. “Ella está en casa, en recuperación, pero los doctores nos dijeron que no volverá a ser la misma”, manifestó su tía, con evidente tristeza.

Padres de familia del plantel, ubicado en la ciudadela Panorama, expresaron su preocupación por las secuelas emocionales que este caso ha generado entre los estudiantes. “Desde que esto se hizo público, varios niños no quieren ir a clases y otros han cambiado su comportamiento. Estamos muy preocupados”, comentó una madre de familia.

Otro representante pidió prudencia en el manejo del tema por parte de los medios de comunicación y las redes sociales. “Queremos que salga la verdad, pero sin afectar la honra de nadie. Los estudiantes están confundidos y asustados por todo lo que se ha dicho sobre este caso”, expresó.

