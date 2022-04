Desde hoy, los buses de Durán que cumplen con los once requisitos de mejoramiento, cobran $0,35 centavos a sus usuarios en sus recorridos regulares

El pasado jueves 31 de marzo mediante Sesión de Concejo Municipal se aprobó la Reforma a la Ordenanza GADMCD-2016-010, con la intención de fijar y regular la tarifa para mejorar la prestación del servicio de transporte del cantón.

La tarifa diferenciada de 0,35 centavos se aplica con una vigencia de seis meses, tiempo en el que la Autoridad de Tránsito de Durán y la comunidad evaluará el servicio ofrecido. En caso de ser aprobado la tarifa se fijará en 0,40 centavos, caso contrario la Ordenanza será derogada y se impondrán las sanciones pertinentes.

CORTESÍA

En este primer día hubo algunas confusiones entre los pasajeros que no conocían del cambio. “Pensé que todavía no era el aumento del pasaje, me cogió de sorpresa. Menos mal sí tenía para pagar los cinco centavos más”, dijo Romina Machado.

Ella anhela que se mantengan en buen estado las unidades. “Ojalá no sea solo por unas semanas. Las autoridades deben hacer controles permanentes”, puntualizó.

Por otra parte algunos otros residentes del cantón Durán se mostraron inconformes con el incremento. "Estas mejoras deberían ser una obligación, no sé porque pagamos más. El servicio que siempre han dado es muy malo. Lo mínimo que podían hacer era mejorar", dijo Alberto Meza, morador de la Primavera 2.