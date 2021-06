Durán se abastece hasta con agua del río Babahoyo

Birmania Guale, habitante de la cooperativa 16 de Abril, del cantón Durán, uno de los tantos sectores donde desde hace varias décadas no tienen agua potable con normalidad, ha tenido que recurrir al agua del río Babahoyo.

El tema, al que EXPRESO ha dado cobertura los últimos meses, se recrudeció este martes en la ciudadela Maldonado, donde los vecinos debieron quemar llantas ante el olvido de la autoridad, que se justifica con un comunicado en el que asegura que desde el mes de enero funcionan solo 5 de los 7 puntos de captación de agua ubicados en el Chobo, que abastecen con el servicio a toda la ciudad, situación que ha afectado a varios sectores de la parte norte, centro y sur.

Los vecinos están cansados. La sed no se cura con palabras y ese cuento de nunca acabar al que la administración de Dalton Narváez no termina de dar solución. Para coger agua tienen que ingeniárselas de varias maneras. “En invierno recogemos el agua de la lluvia, pero ahora ni eso hay, porque no llueve”, comentó Birmania.

Deuda De acuerdo a Emapad, la mora por el servicio de agua potable en Durán asciende a $ 7,2 millones. La situación económica de los usuarios es compleja.

La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Durán (Emapad) continúa su explicación. Desde enero se produce únicamente un 71 % de agua para cubrir a toda la población del cantón. Para el efecto, desde inicios de la emergencia, se activó un plan de contingencia que consiste en la distribución asistida a través de carros cisternas, los que atienden a los moradores de sectores afectados, ya identificados, durante dos veces por semana.

Allí está la Maldonado. La entidad justifica la escasez. “El pasado miércoles 26 de mayo, el punto de captación de agua número 13 sufrió un daño mecánico en su sistema de bombeo, que ocasionó irregularidad en el horario de distribución y baja presión de agua a gran parte de la ciudad. Es decir, desde la fecha indicada la ciudad ha sido atendida con 4 pozos de captación, reduciendo la producción de agua a un 57 %”, notifica en el informe enviado a este medio.

La paciencia parece agotarse. El incidente del martes último, de una quema de llantas en donde los vecinos se grabaron pidiendo a gritos el líquido, ha hecho reaccionar al paso a Emapad, que tiene su versión del incidente.

Un residente muestra tanques vacíos. Los vecinos quemaron llantas el pasado lunes y fueron atendidos. Amelia Andrade / EXPRESO

“La mañana y tarde del martes, carros cisternas con delegados de Emapad realizaron su recorrido habitual de distribución asistida en las ciudadelas: Abel Gilbert 1, Ferroviaria 3, Antonio José De Sucre, Coop. 18 de Abril y Maldonado. Es necesario aclarar que mientras se realizó el reclamo de un grupo minúsculo de moradores del sector; los carros cisternas continuaban en la ciudadela, pues aún no había concluido el cronograma de distribución”.

Birmania Guale, la mujer que EXPRESO encuentra con un balde en el río, de 48 años, asegura que los tanqueros del Municipio pasan dos veces por semana y llenan, gratuitamente, un tanque (de 55 litros) por casa, pero esos según ella no les alcanza.

“Gasto 80 dólares al mes comprando agua en tanqueros. Esto sin contar los casi $ 30 de agua de botellón para tomar”, indicó la mujer.

Birmania se queja de que los tanqueros particulares venden el agua entre $ 1 y $ 2 dólares, dependiendo el cliente, pese a que el precio es $ 0,80.

Este 3 de junio entrará en funcionamiento un pozo, en unos 15 días el segundo y se espera que para mediados de julio se repare el tercero. Funcionará al 100 % el servicio. Christian Mendoza,



gerente de Emapad.

No aguantan. En la Maldonado dicen que ya tienen casi un año con el problema de desabastecimiento de agua. “En tubería no tenemos agua desde casi un año, vienen a dejar en tanqueros, pero esa no es la manera, pese a que pagamos las planillas por el servicio”, aseguró Ciro Saldaña, quien aceptó estar dos meses en mora con el servicio, pero se justificó. “¿Cómo voy a pagar por algo que no me dan?”.

Lo que le causa risa e indignación a Ciro es que personal de la Emapad corta el servicio por deudas. “Taponan con plásticos las tuberías, de esa manera cortan el servicio que no existe”, dijo entre risas este morador de la parte norte.

Otra moradora de la ciudadela Maldonado, que se identificó como Alexandra Jurado, manifestó que le toca reciclar el líquido. “El agua enjabonada que lavo la ropa, la pongo en un balde y esa la utilizamos para el baño. Tengo viviendo más de 40 años aquí y ese problema ha sido de toda la vida”, recalcó la señora.

El gerente de Emapad, Cristhian Mendoza, explicó que este jueves 3 de junio el punto de captación de agua número 13 entrará en funcionamiento, contribuyendo a la producción de agua que requiere la ciudad de manera paulatina hasta retornar a las condiciones previas a la emergencia.

El Municipio ha dispuesto soluciones a través del denominado Plan Choque de Agua Potable. Durán busca financiamiento todavía.