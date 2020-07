Dueños de los centros de rehabilitación piden con un plantón que los dejen trabajar

Decenas de directores de los centros de rehabilitación de Guayaquil, Durán y Samborondón aseguran estar lidiando con una traba más. Esta vez, advierten que por no contar con el permiso del uso de suelo, un documento que debe proporcionarles el Cabildo, no han podido continuar los trámites para sacar el licenciamiento de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.

En este viacrucis, como determinan al proceso, los directores llevan más de un año, como lo ha relatado EXPRESO. Es por eso que ayer, los miembros de los Centros Especializados para Tratamiento a personas con consumo problemático de Alcohol y Drogas (Cetad) acudieron al Municipio para exigir con un plantón, que se agilice el trámite y que las autoridades acepten el tamaño del lugar que tienen, porque no siempre son de 300 por 500 metros, como fija la norma.

En la Zona 8, hasta finales de 2019 eran aproximadamente 70 centros de rehabilitación los que estaban en vías de al legalidad en la Acess, pero que no habían podido finiquitar el trámite, entre otras cosas, porque no contaban con el permiso de uso de suelo que les dejara, a su vez, tramitar el permiso de funcionamiento.

El martes me clausuraron, pese a que el centro está cerrado. Abrí para hacer arreglos. Víctor Hugo Hidalgo, dueño del centro Nuevo Amanecer



De la actividad también participaron pacientes recuperados que, a través de sus testimonios, pedían a las autoridades que los escuchen para ayudar a que otros puedan recuperarse. En total, más de 250 personas allí se congregaron. Ellos temen quedarse en la calle y sin tratamiento ante los operativos que se realizan en diferentes puntos del a urbe.

“A mí me sacaron de la basura, si no hubiera entrado en una de estas clínicas, estaría en la cárcel o muerto”, dijo Daniel García, un joven de 27 años que lleva ya 3 años sin consumir H. Agregó que se sumergió en ese mundo por 13 años. “Ahora soy productivo, trabajo y no soy una carga”, dijo, al solicitar a gritos, como el resto, que permitan a los centros trabajar. Esta semana, detallaron, clausuraron 7 espacios.

Esta semana, 7 centros han sido clausurados. El gremio lo integramos 65, estamos preocupados.

Cynthia Intriago, representante de los Cetad

“Salud no tiene un lugar para atender la adicción y los jóvenes se siguen perdiendo. Solo faciliten los permisos para seguir con el proceso”, decían al unísono.

En la Zona 8 solo hay tres Centros Especializados para el Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Drogas (Cetads), todos privados. Públicos hay, pero no están licenciados.

EXPRESO solicitó información al Cabildo respecto al pedido de los directores, pero hasta el cierre de esta edición no llegaron. Lo que se supo hasta el cierre de esta edición es que cuatro delegados de las clínicas fueron recibidos por las autoridades en la tarde.