¿Dónde está el director del Teodoro Maldonado? Más de dos meses sin rastro

“Como madre desesperada, le pido al señor presidente que me ayude a encontrarlo, al menos para saber qué le ha pasado. Si ya no lo tengo (con vida), quiero saber dónde llorarlo, tener una tumba. Esto es algo horrible”, ruega con angustia la madre de Ronny Xavier Camba Torres, director financiero del hospital Teodoro Maldonado Carbo, quien fue secuestrado el pasado 31 de enero.

Se descarta hallazgo de cadáver en el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo Leer más

Mañana se cumplen dos meses desde su desaparición. Camba, quien el 15 de febrero habría cumplido 36 años, sigue sin aparecer. La incertidumbre y el miedo consumen a sus familiares y amigos, quienes viven en constante zozobra ante la falta de noticias sobre su paradero.

Con el corazón destrozado, su madre sostiene entre sus manos varias fotografías de él y suplica, con la voz quebrada, que no se detenga su búsqueda. En una grabación compartida con este Diario, recuerda con orgullo que Ronny es ingeniero de profesión, tiene una maestría y actualmente cursa estudios de Derecho.

El secuestro de Camba ocurrió cerca de una estación de servicio en la ciudadela La Atarazana, en el norte de Guayaquil. Un día después, los delincuentes se comunicaron con su familia y exigieron 100.000 dólares a cambio de su liberación, según relató una persona cercana a la víctima. Los secuestradores enviaron una foto en la que se lo veía en el suelo, con signos de haber sido golpeado. Desde entonces, no volvieron a comunicarse ni a exigir más dinero, lo que ha aumentado la angustia de sus allegados.

“Para su madre y para quienes lo conocemos desde hace años, es difícil aceptar que pueda estar muerto. Sin embargo, podría ser una realidad. Nadie mantiene a una persona tanto tiempo secuestrada sin volver a hacer contacto. Su madre solo quiere respuestas, y si ha fallecido, al menos tener una tumba donde llorarlo. Es como un laberinto sin fin. Hemos realizado plantones para que las autoridades nos escuchen y continúen con la búsqueda”, menciona una amiga de Ronny.

Te podría interesar: Estafa en venta de vehículos: capturan presunta banda que engañó a 80 personas

2. Tristeza. Hay dolor y tensión en quienes esperan noticias de Ronny Camba. Temen que esté muerto. ALEX LIMA

Camba Torres es una de las 129 personas reportadas como desaparecidas en lo que va del año en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón. Su caso no solo es investigado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), sino también por la Unidad de Desaparecidos de la Policía Nacional, según reveló una fuente policial.

“Le pido al presidente que me ayude a encontrarlo”: madre de Ronny Camba Leer más

“Los indicios encontrados evidencian el delito de secuestro, y las investigaciones siguen en curso. Existe un impulso fiscal para ejecutar la búsqueda bajo los protocolos de personas desaparecidas”, indicó un oficial de la Policía.

Explicó que, al no haber habido comunicación desde el primer día, la Unidad de Desaparecidos emitió una petición inicial y comenzó a recopilar información, presumiendo que el crimen fue cometido por una organización que opera en el noroeste de Guayaquil.

Se han desplegado operativos de rastreo para dar con su paradero; sin embargo, hasta el momento no se han encontrado nuevos indicios que permitan esclarecer el caso. A pesar de ello, la investigación continúa, y la Fiscalía ha solicitado que se active de manera oficial el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.

“Actualmente, las diligencias avanzan en dos frentes. Por un lado, la unidad especializada mantiene una línea de investigación enfocada en una posible negociación, aunque la falta de comunicación con los secuestradores ha obligado a tratar el caso desde otro enfoque criminal. Paralelamente, con la activación del protocolo de desaparición, las labores de búsqueda se han intensificado en hospitales, morgues y otros lugares donde podría hallarse alguna pista sobre su paradero”, explicó un investigador.

Los indicios encontrados evidencian el delito de secuestro, y las investigaciones siguen en curso. Oficial de la Policía Nacional

Aseguró que las indagaciones han determinado que no se ha registrado su salida del país. Sin embargo, existe una fotografía en la que se presume que fue asesinado. “En la imagen se observa un cuerpo acostado boca arriba, con la espalda apoyada en una superficie, con visibles golpes y los ojos cerrados. Por ahora, se lo busca tanto con vida como sin ella. No hemos dejado de buscarlo, pero quienes se lo llevaron no volvieron a comunicarse con la familia. Esto nos hace presumir que la intención no era el secuestro”, afirmó el oficial de la Policía.

El secuestro de Camba no solo mantiene en vilo a sus familiares y conocidos, sino también a sus compañeros de trabajo, quienes temen que el caso quede en la impunidad y que hechos similares vuelvan a repetirse. En la casa de salud ubicada en el sur de la ciudad, sus colaboradores ejercen sus funciones con temor.

Nuevo gerente en menos de una semana: El Teodoro Maldonado Carbo enfrenta una crisis Leer más

Antecedentes del asesinato y el silencio de las autoridades

“Desde el asesinato de Nathaly López (28 de marzo de 2023) y el secuestro de Ronny, ambos ocupando la dirección financiera del hospital Teodoro Maldonado Carbo, vivimos en zozobra. Tememos que otro empleado sea víctima, como lo fueron ellos. Hace casi un mes, en los pasillos del hospital se comentaba que en el sótano habían encontrado restos humanos y que pertenecían al director. La Policía llegó, pero no se realizó una pericia exhaustiva en ese lugar. No hay tranquilidad”, comentó una trabajadora.

Este Diario se comunicó con el jefe del área de comunicación de la casa de salud para conocer la postura del hospital tras el secuestro de Camba y las acciones realizadas. Se formularon las siguientes preguntas:

¿Se han llevado a cabo pericias en los subterráneos del hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tras el secuestro y desaparición de su director financiero, Ronny Camba?

¿Cuántos funcionarios del hospital Teodoro Maldonado han recibido amenazas o cuentan con resguardo policial? ¿Cuál es la postura del hospital respecto al secuestro y desaparición de su director financiero? Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no fueron respondidas.

¿Quieres seguir leyendo noticias de Guayaquil? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!