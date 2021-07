Disminuyen las muertes por coronavirus en Guayaquil

Las cifras continúan estables . Según el último informe epidemiológico, enviado este 19 de julio por el Cabildo, en el Puerto Principal las muertes por Covid-19 no se han incrementado en la última semana. Del 13 al 18 de julio, 142 decesos se han reportado en la ciudad, siendo 20 causados por el virus, lo que significa el 13,95 % y marca un promedio de muertes diarios de 4,8. Semanas atrás, el promedio era de 7 fallecimientos diarios.

La ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la ciudad es del 90% en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), mientras que en las del Ministerio de Salud Pública (MSP) es del 74 % y en el Hospital Luis Vernaza es del 92 %. Por su parte en las clínicas privadas es del 53 %, lo que arroja un promedio de ocupación de camas UCI en Guayaquil del 77,25 %.

La incidencia de casos confirmados presentó disminución de 2 a 1,8 por cada 10.000 habitantes.

Según el informe, las camas de hospitalización general para pacientes con COVID-19 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) operan al 25 % de su capacidad y las del MSP al 44%. En el Hospital Luis Vernaza la ocupación es del 40 % y en las clínicas privadas

es del 3 9%. Estas cifras dan un promedio de ocupación del 37 % en la ciudad. En mayo, estas cifras eran del casi 70 %, lo que evidencia también una imperante reducción.

En el periodo comprendido entre el 13 y 18 de julio, en los 24 sectores, se brindó cobertura a un total de 43.525 familias, que representan aproximadamente 174.100 personas, reportando así una incidencia de casos sospechosos de 8,6 por cada 10.000 habitantes.

La incidencia semanal de pacientes con COVID-19 confirmados es de 1,8 por cada 10.000 habitantes durante la semana 28 de 2021. La tasa de transmisión ajustada a la fecha es de 0,85.

A la fecha, los sectores de Guayaquil con incidencia de casos mayor a 10 por cada 10.000 son Socio Vivienda, el Fortín, Flor de Bastión, Monte Sinaí y Guasmo Oeste. Habitantes de este último sector, piden a la ciudadanía que la Policía incremente sus controles, puesto que allí no se respetan las medidas de bioseguridad. "Vengan a cualquier hora, sobre todo pasadas las 18:00 y verán como muchísimos caminan sin mascarilla y beben en las tiendas de la esquina. Eso no debe pasar. No queremos que enfermen más", informó Benedith Armijos, residente del sector.

En Guayaquil, los ciudadanos acuden a los centros de vacunación de forma masiva. Las autoridades hacen un llamado a que sigan así y no bajen el ritmo. Cortesía

Para Alejandra Góndola, quien habita en la Entrada de la 8, este tipo de operativos debe reforzarse más aún ahora que se esté avanzando con el sistema de vacunación. "Ahora es clave estar sano para no retrasar el proceso o entrar en cuarentenas obligadas cuando estamos a punto de inmunizarse. Depende de todos que avancemos. Hay que cuidarse, hago un llamado a que todos lo hagan, por favor", señaló la comerciante de 51 años.