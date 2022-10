Directora y maestra pierden su cargo por quemaduras que sufrieron dos alumnos

La directora de la escuela de educación básica Pablo Sandiford Amador, ubicada en el cantón Durán, así como una docente de la institución, fueron suspendidas de sus cargos por ser las responsables de la organización de las olimpiadas escolares, donde el viernes pasado dos estudiantes fueron víctimas de quemaduras en sus cuerpos, luego de que una persona, miembro del plantel, vertió en el interior de la tea olímpica un líquido que causó combustión.

Un comunicado de las autoridades educativas de la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, señala que respaldarán a las familias de los afectados para las acciones legales correspondientes.

Mathías Emanuel, de 10 años, es atendido en el hospital Roberto Gilbert. Está en evaluación, en la Unidad de Quemados del centro de salud infantil porteño.

Su madre Lorena Oleas informó que este lunes 17 de octubre tiene previsto presentar la respectiva denuncia en la Fiscalía. “Solo busco que se cree un precedente y que lo ocurrido no vuelva a poner en peligro la vida de otro menor”, menciona, al señalar que ella no se despega del hospital y que se turna con su esposo para que el paciente no quede solo.

También, en el transcurso de la mañana de este lunes los médicos harán limpiezas en las heridas del pequeño.