Decenas de personas aglomeradas buscando realizar compras en la popular ‘Feria 4 esquinas de Los Vergeles’ es la primera imagen que se observa cuando se llega al lugar. El sitio, un improvisado mercado, está ubicado en el corazón de esta ciudadela del norte, entre las avenidas Francisco de Orellana y Narcisa de Jesús

En el lugar, que funciona desde el año 2008, se puede encontrar desde un traje para una fiesta de gala hasta una gallina para preparar un seco; sin embargo hay problemas que son evidentes que denota el malestar de los comerciantes ubicados en plena calle. Y de las familias que, a veces, ni en bicicleta pueden pasar sobre ella.

La queja es repetida y es que, según cuentan, hace 13 años se les ofreció construir un mercado, del que no se ha colocado ni la primera piedra. “En el 2008 en promesa de campaña, el entonces alcalde Jaime Nebot dijo que construiría un lugar para nosotros los comerciantes, pero ya estamos 2022 y seguimos esperando. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? No nos gusta trabajar así”, cuestionó la presidenta de los comerciantes de Los Vergeles, Aracely Vélez.

Al consultarle a los vendedores informales sobre su trabajo en pleno centro del vecindario, coinciden en que el lugar no presta las garantías necesarias. “Es difícil trabajar aquí, es lo que nos toca. Tenemos que soportar sol todo el tiempo, y cuando llega la lluvia tenemos que irnos y se acaba el negocio. Nos prometieron hace más de 10 años un centro de abastos, pero fue pura mentira. Nosotros queremos laborar como se debe, pero no hay quién nos tienda la mano”, se quejó Libia Franco, una comerciante que lleva 5 años vendiendo pescado en una esquina.

Los vendedores de más tiempo revelan que también conviven con otras adversidades, como su lucha contra la Policía Metropolitana. “Aquí vienen cada vez y cuando... Cuando ellos se acercan debemos salir corriendo, aunque muchos, la mayoría, como yo tenemos los permisos para trabajar. Simplemente no se detienen a preguntar si los tenemos o no, si no que te asustan. La gente se alborota”, contó Rosa Cedillo, vendedora de legumbres que cuenta que lleva más de 13 años en ese mismo lugar.

Aquí debería construirse el mercado de Los Vergeles Freddy Rodriguez

Frente a esta situación, EXPRESO consultó al Municipio en qué proceso se encuentra la obra y por qué se ha demorado; pero a través de su departamento de comunicación, apenas se limitó a decir que se está trabajando en la licitación de la obra, cuyo presupuesto ya lo tienen establecido ($ 1,745,596), así como el tiempo que durará la edificación: 10 meses. Sobre las demoras no dio respuesta. Mediante un correo electrónico, aseguró nada más que esta es una administración nueva y, sin precisar el mes, dijo que los trabajos serán este año.

Vélez, por otra parte, aseguró que están organizados para buscar mejores días. “Aquí estamos 50 comerciantes censados, tenemos permiso para trabajar y pedimos que por favor nos den el mercado que prometieron. Estamos cansados de trabajar en estas condiciones deplorables”, recalcó la mujer.

Pese a las complicaciones que aquejan los comerciantes, los clientes que llevan muchos años frecuentando el lugar, agradecen que exista la feria. “Gracias a Dios ellos se organizaron para poder ofrecer sus productos, sino no tendríamos dónde hacer las compras. Aquí es más barato, natural y fresco. Prefiero comprar aquí que en algunos supermercados, todo está allá aglomerado”, expresó Luis Rodríguez, mientras buscaba el sitio donde compra leche desde hace cinco años.

Sin embargo, también se asoma otra problemática entre la clientela, cuenta Fernando Núñez, un joven de 17 años que acompaña a su abuela a realizar las compras. “A ella le gusta venir porque dice que todo es mejor, pero hace 6 meses trataron de robarle. Los vendedores nos ayudaron y capturaron al ladrón y nos devolvió lo que se querían llevar, pero pasamos un susto muy grande. Desde ese entonces, siempre la acompaño. Pero hace falta seguridad”, contó el estudiante.

A esto se suma la dificultad para transitar y el tráfico que se forma cada que hay clientes sobre la vía y las aceras. En el sitio también hay tricimotos, que circulan incluso en contravía o invaden la acera destinada al peatón.

Entre las 9:00 y las 12:00, el tráfico se vuelve todavía más pesado con la circulación de los buses. “Esa es la hora donde más gente hay, por lo tanto vemos una unidad tras otra circulando. Desplazarse se vuelve caótico. Uno debe estar con los cinco sentidos bien puestos” , expresó la ciudadana Wendy Peñafiel.

Los comerciantes esperan en los próximos días ser visitados por la alcaldesa o los concejales. Quieren hablar del prometido proyecto, del que incluso -años atrás- les dijeron estaba listo un terreno que, ahora, permanece lleno de monte. Durante el recorrido, EXPRESO encontró a pocas cuadran un solar abandonado que tiene un rótulo que indica ‘Propiedad Municipal’. Para la comunidad esa podría ser también otra opción.