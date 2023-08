La mañana de este sábado 19 de agosto de 2023, quienes trabajan en el sector de la 25 y la C quedaron sorprendidos al saber que hubo un posible atentado contra un local comercial. En aquella zona del suroeste de Guayaquil, conocida como Mall del Piso, precisamente hay varios negocios formales e informales.

De acuerdo a información preliminar, el hecho se produjo esta madrugada, aunque al momento no se conocen mayores detalles de cuántos sujetos cometieron el ataque y cuál era su fin.

El suceso tomó por sorpresa a quienes laboran en el área, pues mencionan que quienes trabajan en el local no han recibido amenazas.

La puerta enrollable del establecimiento quedó ligeramente dañada, con un orificio en la esquina inferior derecha.

El caso está en investigaciones, para determinar quiénes son los implicados.

Mientras tanto, el temor crece con rapidez, y la zozobra invade a la comunidad. "Solo falta que sean vacunadores haciendo una primera advertencia.. No sé qué hacer, no puedo decir que me mudaré con otros familiares, porque en toda la ciudad, en todo Ecuador la situación nos ha dejado sin opciones. Creo que buscar como irme del país será la única solución", asevera Samira Contreras, ciudadana.