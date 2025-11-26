Desvíos de buses en Guayaquil: obras en Rumichaca seguirán hasta diciembre

Las obras en la calle Rumichaca obligan a modificar temporalmente varios recorridos de buses en el centro de Guayaquil

Desvíos de buses en el centro de Guayaquil por renovación vial en Rumichaca.

Los trabajos que se ejecutan en la calle Rumichaca, en el centro de Guayaquil, afectan la circulación vehicular y los recorridos habituales de varias líneas de buses urbanos.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que se realizan labores de renovación de la estructura vial e hidrosanitaria en el tramo comprendido entre Luque y la avenida 9 de Octubre. Según la entidad, se mantiene la gestión de la circulación vehicular por calles alternas para disminuir el impacto en la zona de obra.

Como parte de estas acciones, según la ATM, se aplicó un ajuste al desvío temporal de varias rutas urbanas.

Desvíos de buses por obras en Rumichaca

Líneas 84 y 135

Desvío: Pío Montúfar – Aguirre – García Moreno – 1° de Mayo.

Línea 54

Desvío: 1° de Mayo – Víctor M. Rendón – Baquerizo Moreno.

Línea 55

Desvío: Antepara – 1° de Mayo – Rumichaca.

Línea 7

Desvío: Aguirre – García Moreno – 1° de Mayo – Víctor M. Rendón.

Líneas 8, 9, 10, 21, 61, 67, 83, 85, 108, 116, 123, 125, 137 y 141

Desvío: Pío Montúfar – Aguirre – García Moreno.

Línea 79

Desvío: Rumichaca – Aguirre – 6 de Marzo.

Líneas 47 y 52

Desvío: Antepara – 1° de Mayo – Víctor M. Rendón.

Línea 45

Desvío: Rumichaca – Aguirre – Antepara.

De acuerdo con la institución, las obras incluyen la mejora de la base vial y el reemplazo del asfalto por hormigón, un material que garantiza mayor durabilidad ante el alto flujo vehicular que se registra a diario en este sector.

Las labores se prevén concluyan en diciembre, indicó la ATM.

Cierre vial en el norte de Guayaquil

La ATM también alertó de un cierre total debido a trabajos de mantenimiento de juntas de dilatación en el paso elevado de la vía Perimetral y avenida Casuarina, en el sentido norte-sur. En el punto, agregó, se habilitará un carril en contraflujo y los semáforos de la zona pasarán a intermitencia para sostener la fluidez.

"Quienes necesiten desplazarse por Casuarina u Honorato Vásquez podrán usar el túnel de Flor de Bastión o el intercambiador Cnel. Flavio Alfaro. También estarán disponibles rutas como vía a Daule y avenida Francisco de Orellana", resaltó.

La ATM activará un plan de movilidad para ordenar la circulación durante los trabajos en la Entrada de la 8. Se habilitará un carril en contraflujo y los semáforos de la zona pasarán a intermitencia para sostener la fluidez en la #CiudadDeTodos.



Quienes necesiten desplazarse… pic.twitter.com/EIHzOFzw2B — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) November 25, 2025

