“Estamos desesperados; sin respuesta y se acerca la fecha”

Los artesanos de monigotes gigantes no aceptan la palabra suspender. Prefieren decir postergar al referirse a la exhibición de los muñecos en el sector del suburbio que no se va a realizar en este diciembre. La tradicional ruta quedó suspendida al igual que los eventos programados en Navidad y fin de año, como desfiles y otros.

Así lo dio a conocer la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien recordó el cierre de malecones y parques durante esas fechas. Sin embargo, el anhelo de los artesanos es que el evento se pueda realizar en carnaval, pero depende de la situación que exista de los casos de coronavirus por esos días.

El sacrificio de postergar la exposición de monigotes gigantes hoy va a significar tener buena salud mañana, por eso estuvimos de acuerdo la mayoría de los artesanos. Walther Cedeño, presidente de la Asociación de Pioneros de Gigantes

Guayaquil suspende la ruta de los monigotes gigantes Leer más

“La mayoría estamos de acuerdo con postergar la exhibición. Se planificaba hacer 36 obras. De este total unas 18 quedaron a medio hacer”, señala Walther Cedeño, presidente de la Asociación de Pioneros de Monigotes Gigantes.

Para tener una idea de cuántas personas visitan una muestra, EXPRESO preguntó a los vendedores cuánto dinero gana una obra por fotos.

“Cuando hice a los Locos Adams recibí 3.500 dólares por las fotos que los visitantes se tomaban. Cada foto cuesta un dólar, lo que implica que mi obra fue visitada por más de 3.500 personas, mínimo unas 7.000 personas, porque la fotografía se las toman en grupos de amigos o de familiares”, dice Charles Vilema, artesano y técnico de climatización.

Los artesanos aunque dicen estar preocupados, se acogieron a la medida para evitar un posible rebrote. Christian Vásconez

Partiendo de este ejemplo la mayoría reconoce que si hacían la muestra no podían mantener la distancia y todas las medidas de bioseguridad que se necesitan.

Unas 18 obras avanzaron en su confección entre un 40 % y 50 %, y en ello gastaron entre 300 y 500 dólares cada uno. Por ejemplo, Carlos Zapata ya tenía elaborada una nave y tres extraterrestres de Área 51, con una inversión de $ 500. El costo de un gigante puede ser de más de 1.000 dólares, todo depende del tamaño y mecanismo que se le ponga para que se muevan.

Otro ejemplo es Mauricio Figueroa, quien pensaba hacer el circo de Madagascar, con seis muñecos de seis metros, con un gasto de $ 900.

La opción que toman, para tratar de tener algo de ingresos, es que algunos han hecho por primera vez muñecos para vender. “Es la primera vez que me he puesto a hacer monigotes para vender, siempre he hecho gigantes para exhibir. Ahora hice 130 muñecos, con esto aspiro a ganar unos $ 2.000. Aún así tendré un déficit. Lo que ganaba con los gigantes lo usaba para pagar la renta de la casa, 150 dólares por mes, y cancelar los estudios privados de mis dos hijos”, agrega Vilema.

Guayaquil suspende la ruta de los monigotes gigantes https://t.co/u03OJWUxVl — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) November 18, 2020

En la calle 6 de Marzo, en cambio, se percibe un ambiente de incertidumbre y preocupación porque los artesanos todavía no tienen una respuesta por parte del COE Cantonal, pese a que los dirigentes de tres asociaciones ya han entregado a las autoridades sus propuestas para ejecutar la venta.

La venta de monigotes se adapta a la pandemia Leer más

“Los compañeros estamos desesperados porque no hay una respuesta concreta y se acerca la fecha. No sabemos en qué vamos a quedar”, se lamenta Jacinto Fernández, presidente de la Asociación de Vendedores de Monigotes, quien elabora los denominados ‘años viejos’ desde hace 50 años.

Algunos artesanos habían empezado ya a construir sus monigotes desde hace algunos meses. CHRISTIAN VASCONEZ

Es una pena lo sucedido con los monigotes gigantes, pero a nosotros nos preocupa porque hay muchas familias que dependen de la venta de los muñecos, que no se pueden guardar. Eddy Zambrano, presidente de la Asociación de Monigotes Solidarios

A lo largo de la arteria, Fernández y sus compañeros fabrican los monigotes en sus talleres y viviendas, pero todos coinciden en que por esta situación se han visto obligados a elaborar la mitad de los monigotes que habitualmente hacían cada año.

Hecho. Los presidentes de las asociaciones de artesanos han llevado sus propuestas al COE Cantonal. Christian Vasconez / Expreso

“Que se suspenda y prohíba la quema de los monigotes” y otros pedidos de los médicos Leer más

Eddy Zambrano, presidente de la Asociación Monigotes Solidarios, concuerda con Fernández y afirma que el plan de contingencia enviado al COE tiene todos los parámetros necesarios para que la venta, que prevé inicie a partir del 1 de diciembre, sea segura.

“Estamos dispuestos a poner un delegado en cada cuadra para que vigile el uso de mascarilla, separar los espacios, instalar alcohol gel, solo dos trabajadores por puesto y la asistencia de policías y agentes de la ATM”, detalla Zambrano al recordar que son 15 cuadras donde se instalarán los monigotes.

Por su parte el concejal Jorge Rodríguez confirma a EXPRESO que todavía no se ha fijado una fecha para una próxima reunión con los artesanos y, sobre la quema de monigotes, precisa que eso se define la próxima semana en la reunión del COE Cantonal.