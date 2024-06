Daule: Un nuevo corte de luz se registra en La Aurora y la ciudadanía estalla

Un corte de energía más se ha registrado la tarde de este 25 de junio en la parroquia urbana La Aurora, en Daule; y las críticas por parte de la ciudadanía, que denuncia estar harta de los apagones, sobre todo si no son programados, se multiplican.

"Nuevamente La Aurora está sin energía eléctrica. ¿Acaso quieren descontar el supuesto descuento del 50 % en el pago de las planillas, dejando sin luz todos los días al sector? Ayer por más de 3 horas se quedó sin luz La Joya y hoy se suma también Villa Club. ¿Qué significa esto?", cuestionaron los miembros de la agrupación Comunidad de La Aurora Daule; que hicieron pública su queja a través de sus canales oficiales en X.

Buenas tardes @CNEL_EP , nuevamente #LaAurora sin energía eléctrica, acaso quieren descontar el supuesto descuento del 50% en el pago de las planillas, dejando sin luz todos los dias??



Ayer por más de 3 horas se fue en la #Joya y hoy se suma también #VillaClub



Hasta cuándo… — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) June 25, 2024

El corte, según indicaron los habitantes de Villa Club y de La Joya, también afectada, se dio alrededor de las 17:30; y según CNEL lo explicó en una breve respuesta colgada también en sus cuentas oficiales, se dio por un falla trifásica en la posición Manglero. "El fallo afectó el servicio eléctrico a los sectores de La Rioja, Villas del Rey, Fincas de Casa Grande, Villa Club, Casa Laguna... Ofrecemos las disculpas por este inconveniente", aseguró. Pero la explicación no contentó a las familias.

"A mi no me importa ya la excusa que de CNEL, siempre tiene una. No le creo nada, simplemente quiero que dejemos ya de tener cortes de energía. Todo está mal. Todo se quema. El tráfico se torna insoportable. ¿Cómo es posible que haya fallas cada vez más seguidas en el servicio? ¿Por qué? ¿Dónde están los mantenimientos? ¿Qué está pasando en este país", señaló Ruben Logroña, residente de Villa Club.

Cerca de las 18:30, este es el escenario en las vías que conducen a Villa Club ante la falta de energía. Paúl Arias

#ATENCIÓN🚨



📍 Daule



Técnicos revisan falla trifásica en la posición Manglero, afectando el servicio eléctrico a los sectores La Rioja, Villas del Rey, Fincas de Casa Grande, Villa Club, Casa Laguna.



Ofrecemos las disculpas por este inconveniente. pic.twitter.com/FEojjWne8q — CNEL EP (@CNEL_EP) June 25, 2024

"No me sirven de nada tus malditas disculpas, siempre es lo mismo. ¿Por qué no te cambio mejor $10 de planilla por cada disculpa? No es justo lo que vivimos?, publicó en respuesta al anuncio el usuario de X, Javier Cevallos @JavierXCevallos; quien como muchos exigían a CNEL que repare el daño con inmediatez.

Alrededor de las 18:30, en las vías que conducen a La Joya, Villa del Rey y Villa Club se evidenciaba un tráfico bastante pesado. "Si con semáforos esto es un infierno, imaginen como está todo ahora. Es ilógico que vivamos así y que tengamos cortes de energía pasando un día o todos los días. Yo me cambié a esta zona de Daule para tener algo de paz. Pero acá, además de cortes y servicios básicos malos y costosos, hay inseguridad, tráfico, no tenemos sombra y hay insalubridad. Como me arrepiento del cambio", señaló el guayaquileño Javier Ledesma, quien habita en el sector.

