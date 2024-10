DASE reconoce problemas en entrega de la tarjeta Guayaca y largas esperas

Después de la publicación de EXPRESO sobre los diversos problemas al solicitar la tarjeta Guayaca, como las demoras en filas de hasta dos horas y las fallas al intentar obtener este documento en línea, la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación de Guayaquil (DASE) aseguró que no han registrado problemas en el sistema, pero admitieron que hay inconvenientes en la entrega de la tarjeta debido a los cortes de luz.

La entidad asegura que, para abordar esta problemática, ha incrementado la capacidad de la plataforma y activado generadores eléctricos para llevar a cabo la entrega de este documento.

En cuanto a las largas filas, explicaron que, en varios casos, estas se formaban por la presencia de personas de la tercera edad o con movilidad reducida, quienes asociaron el plazo límite para solicitar este aporte social con un vencimiento de su condición de preferencia. Por lo tanto, recalcan que las tarjetas de tarifa preferente seguirán funcionando y, por el momento, estos usuarios no necesitan realizar ningún cambio.

Los inconvenientes siguen presentes

También agregan que los apagones han afectado la atención, por lo que han tomado la iniciativa de instalar generadores en los puntos de atención. A pesar de todas estas acciones, los habitantes han reportado estos inconvenientes: fallos del sistema y largas filas debido a la falta de personal de atención, a pesar de que se desplegaron, según DASE, 250 brigadistas para la solicitud de este documento.

“Salí con mi madre a pedir este documento, pero de nada sirvió porque nos dijeron que no había sistema cuando llegamos a la fila. Hora y media esperando a que nunca nos atiendan; eso es inaudito”, comenta la ciudadana Cristina Banchón.

Al igual que ella, María Contreras también experimentó estas largas filas. Sin embargo, ella sí pudo ser atendida, pero tuvo que esperar casi tres horas. “Me fui a la Terminal Río Guayas a pedir mi tarjeta, me imaginé que me tomaría una hora en ir y volver a mi casa, pero pasé casi tres horas en fila porque solo había una persona atendiendo. Supuestamente, debían estar cuatro personas, pero las otras tres nunca se asomaron desde las 14:00 que llegué hasta las casi 17:00 que me fui”, relata.

