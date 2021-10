La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri entregó al presidente de la República, Guillermo Lasso, el Proyecto de ley por la vida y la protección ciudadana que deroga la tabla de consumo sin criminalizar a las personas con adicciones y permite el porte y tenencia de armas, con la finalidad de que la ciudadanía pueda defenderse de la delincuencia que en los últimos meses ha dejado violencia, robos y cientos de muerte en el Puerto Principal.

Lo hizo durante la sesión solemne por los 201 años de Independencia de Guayaquil que se desarrolló la noche de este sábado 9 de octubre, en el hemiciclo de La Rotonda, ubicado en Malecón y 9 de Octubre que estuvo abarrotado.

Recordó que la ley existió por años y que el haberla cambiado no ha alejado el peligro que existe actualmente.

“Demando que salgan los militares a las calles, que se permita el porte y tenencia de armas a quienes pasen rigurosos exámenes del Ministerio de Defensa. Demando que se muestre la cara del delincuente y proteja el rostro de la víctima. Demando que exija saber si existen antecedentes penales al que quiera cruzar nuestra frontera”, manifestó en su discurso.

La alcaldesa reprochó los cuestionamientos de ciertos sectores que han cuestionado supuestos sobreprecios en los contratos de medicina alternativa y bailoterapia.

“No es lo mismo si lo hace la administración de una mujer porque no tiene transcendencia, pero si lo hace la de un hombre, es buena. No nos miden con la misma vara”, lamentó, al explicar que algunos analistas dicen que no es lo mismo si se usa falda o pantalón, “por eso los uso rotos y así me dejan trabajar en paz en lo que verdaderamente importa; con la gente pobre y los que más necesitan”.

En la sesión se entregaron preseas y condecoraciones con la presea ‘Jaime Nebot Saadi’, a la maestra Sonia Roca de Castro, canciller fundadora de la Universidad del Pacifico; y a la periodista de Diario EXTRA, Ivonne del Carmen Lago Maldonado. También fueron condecorados el empresario farmacéutico Carlos Cueva González, y los especialistas en análisis político electoral, Jaime Durán Barba y Santiago Nieto Montoya.

Durante el día se han realizado varias actividades cívicas como el Saludo de la Aurora Gloriosa que resaltó la gesta heroica de los próceres, así como la colocación de ofrendar florales en la columna de los próceres del 9 de Octubre.