Cerca de 900 comerciantes autónomos podrán exhibir sus productos libremente en cuatro calles céntricas, que serán peatonalizadas en Guayaquil.

El Concejo Cantonal resolvió el funcionamiento temporal de mercados informales como régimen de excepción, durante el mes de diciembre, para la venta de productos varios y navideños que beneficiará a exactamente 890 vendedores.

Las vías que serán peatonalizadas, entre las 09:00 y 17:00 (de lunes a viernes) son: Manabí, desde Coronel hasta Chimborazo;Febres Cordero, desde Eloy Alfaro hasta Chile;Capitán Nájera, desde Eloy Alfaro hasta Chile;y Cacique Álvarez, desde Ayacucho hasta Olmedo.

“Estas no son acciones aisladas, al contrario, no solo se va a generar una reactivación económica y dinamizar la economía, sino que se están creando espacios seguros, tanto para comerciantes como para los compradores”, dijo la concejal Emilly Vera, al recordar que las ventas en diciembre representan para los comerciantes no regularizados un 12% del total de lo que generan durante el año.

No obstante, ya nace la inquietud en la ciudadanía. “Me preocupa el caos vehicular que eso pueda generar. Con los trabajos en la calle Noguchi es difícil transitar por la bahía”, manifestó Carola Vélez.

El alcalde @quilesalvarezh lideró la Sesión de Concejo Municipal en la cual se aprobó el proyecto de “Resolución para el funcionamiento temporal de mercados informales como Régimen de Excepción”#MunicipioDeGuayaquil pic.twitter.com/pCOWmolz3z — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) November 24, 2023

Fernando Cornejo, director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (Dacmse), explicó al Concejo que la medida se aplica de manera conjunta con gremios de trabajadores no regularizados, que agrupan a 890 comerciantes que han solicitado de manera temporal se les asigne un espacio en la vía pública para poder trabajar en estas fechas.

“Este proyecto tiene 5 objetivos: fortalecer los derechos laborables, fomentar la formalización, impulsar el crecimiento económico, reducir la informalidad y mejorar la calidad de vida”, agregó Cornejo.

