Los doctores, enfermeras, personal de limpieza, camilleros, son los profesionales que enfrentan directamente a la pandemia del coronavirus. Ellos están trabajando más de 12 horas por atender a los pacientes. “A ellos queremos decirles gracias por la atención que han dado a los pacientes y por eso hemos dedicado cuatro días de producción de rosas para hacerles llegar este detalle . Son alrededor de medio millón de flores”, dice a EXPRESO Alejandro Martínez, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores).

El ecosistema florícola conformado por productores, transportistas y desarrolladores, se unió para regalar este 8 de mayo 15.000 ramos de rosas a los ocho de los principales centros médicos de Guayaquil y simbolizar un reflorecimiento del Ecuador al tiempo de reconoce la labor realizada todo el personal médico en estos meses de emergencia sanitaria.

“Somos uno de los sectores más golpeados por la emergencia de salud a escala mundial. El cierre de mercados y la cuarentena generalizada, casi nos llevó a la quiebra. Y como conocemos de caídas y sabemos levantarnos es que tenemos esta iniciativa para decirle al Ecuador que ya es tiempo de reflorecer unidos”, expresó Martínez.

Los ramos llegaron al personal médico de los principales centros como Hospital Universitario, Hospital Guasmo Sur, Hospital Monte Sinaí, Hospital Francisco De Icaza Bustamante, Hospital Matilde Hidalgo, Hospital Mariana de Jesús, Hospital de Infectología, Hospital Abel Gilbert con notas de agradecimiento de cada finca productora, agencias de carga y de los transportistas como Grupo Entregas.

Igualmente, se enviaron ramos al Camposanto Parque de la Paz "La Aurora", para honrar a los fallecidos que no pudieron tener una despedida junto a sus seres queridos por la emergencia sanitaria.

El sector floricultor perdió alrededor del 90 % de su producción en una época en la que se solía consumir mucha flor en el mundo, pero que debido al cierre de mercados a causa del COVID -19, dejó de ser exportada y comprada.

Aunque este sector se mantiene en emergencia y ha debido tomar medidas de ajuste, prioriza mantener sus plantaciones vivas para estar preparado cuando los mercados vuelvan a abrirse y se pueda reiniciar las exportaciones.

La entrega de las flores empezaron desde las 7:00 de hoy y al momento de escribir este artículo todavía se sigue en el recorrido para con una rosa decir: gracias por su trabajo y enfrentar al COVID-19 con valentía.

El personal sanitario se emocionó al saber que los agricultores recolectaron las flores pensando en el trabajo que se está haciendo por salvar vidas. Uno de los doctores, quien prefirió no dar su nombre por considerar que el esfuerzo es de todos, agradeció el detalle.

"Cada día dormía cuatro horas, me despertaba temprano para leer la información que hay del COVID-19, saber qué recetar y cómo diagnosticar. Luego pasaba atendiendo a mis vecinos que se habían contagiado, sin cobrar la consulta, entonces me iba al hospital. Emociona saber que hay gratitud y que manos que dan reciben, es un detalle que me impulsa a trabajar más. Gracias a los productores de flores en nombre de todos mis colegas. No doy mi nombre porque la labor de todo el personal sanitario".