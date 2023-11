Guayaquil: la cuantiosa inversión por una marca trae cuestionamientos

Que hay otras prioridades, aseguran los especialistas en materia de turismo al consultarles sobre la inversión de casi medio millón de dólares que está haciendo la Empresa Pública Municipal de Turismo para ‘posicionar’ a Guayaquil como una marca y destino turístico. Una decisión que es cuestionada y poco entendida.

EXPRESO pudo conocer que a inicios de octubre se firmó un contrato por $ 430.000 (más IVA) para lograr este posicionamiento, que según explicó en una entrevista anterior la directora municipal de Turismo, Larissa Marangoni, se hará a través de campañas publicitarias y proyectos de comunicación, en su mayoría.

Según registra el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el contrato fue otorgado a la empresa Integral Marketing Intermark S. A. S. por el concepto de ‘Contratación de agencia para servicios de publicidad para la creación, diseño, desarrollo de estrategias y producción de campañas y/o insumos de comunicación para posicionar a Guayaquil y sus atractivos a nivel nacional e internacional (...)’, y se firmó el pasado 10 de octubre. Que el contrato tiene una vigencia de 300 días contados desde la suscripción del mismo, se detalla.

Este valor, según justificó Marangoni, sale de la Empresa Pública Municipal de Turismo por ser, a su juicio, más que necesario que el turista tenga al Puerto Principal en el mapa y que la ciudad no sea más un destino de paso. Sin embargo, los especialistas, si bien estiman que esta clase de inversión es necesaria, hacen énfasis en que no lo es ahora que Guayaquil está afectada por la violencia.

Turismo.

Para ellos, la mirada y todos los recursos de la sociedad, lo que incluye al Municipio, el Gobierno, la empresa pública y privada, deben ir dirigidos a la seguridad.

“Primero debe ordenarse la casa para recibir a los visitantes”, razonó Jeremy Camacho, tecnólogo superior en Turismo, al considerar que primero, por ejemplo, hay que invertir en la transportación interna de la urbe, que es “más que deficiente”.

“Se puede tomar como ejemplo a Cuenca, que está ordenada y da varias opciones para recorrer sus espacios, incluso caminando, como peatón”, comentó Camacho al agregar que la inversión debe ser integral.

“Me parece que es mucho dinero, pero servirá de poco posicionar la marca si no hay mucho que ofrecer aquí. Guayaquil, antes de promocionarse, debe tener claro qué ofrece. Debe saber qué espacios urge explotar”, sentenció Camacho, quien realizó sus estudios en Alemania y sugirió que se apliquen modelos europeos que lograron fortalecer la identidad de sus territorios.

Seguridad es en lo primero que tenemos que invertir. Además, antes de gastar en tener una marca se debe definir qué queremos hacer como ciudad. Urge la planificación. Freddy Espinel,

​especialista en Turismo

Para Freddy Espinel, gerente general de Turismo Expedition en Ecuador, la seguridad para el turista debe ser la prioridad. “Tratar de definir espacios turísticos claros, que demuestren que hay presencia de policías de turismo o de gente conviviendo en paz, debe ser la misión. Lo primordial es que el visitante pueda caminar libremente, con arte y juegos a su alrededor, con opciones de distracción,”, recalcó Espinel, que exige definir antes el enfoque de la ciudad como una marca.

“Antes de gastar tanto dinero, debemos definir qué queremos hacer como ciudad, y para eso se necesita una verdadera planificación urbana y turística. Si no tenemos eso claro, vamos a inventarnos una marca, o cualquier marca que tengamos no nos va a definir; y después de unos meses eso ya no nos va a representar. Primero debemos estudiar qué se necesita. De lo contrario, el dinero será gastado y sin retorno”.

Según explicó Marangoni en el reportaje anterior, la inversión de este valor y los frutos que dará esta contratación apuntan precisamente a que haya una identidad. “Con una marquita no haces gestión, tienes que enseñar, y esos procesos son caros obviamente, porque tenemos que llegar a hacer activaciones, presentar a Guayaquil. Por ejemplo, tenemos que irnos a Quito y a Cuenca, que están posicionando la marca de sus ciudades. Nosotros no lo hemos podido hacer porque es un proceso que cuesta y los resultados como empresa los veremos en 2024. ¿Cómo la ciudad se va a presentar? Con videos, activaciones y después internacionalmente”, detalló entonces la funcionaria.

Y es tomando en cuenta esas mismas palabras que los especialistas cuestionan cómo será mostrado Guayaquil, “si no tiene nada nuevo”. “Tiene una aerovía que no tiene visitantes, parques enrejados que simulan ser murallas, ríos sin vida, manglares verdosos y en riesgo de morir y ya con un ecosistema en riesgo. Y tiene apenas una ruta gastronómica que muere a las 18:00, como el resto del centro. ¿Qué se le va a mostrar entonces al turista? Lo ideal es revivir y mejorar todos estos puntos y ahí sí invertir lo que sea: medio millón de dólares, un millón, tres... lo que sea”, argumentó Sonia Perales, habitante de Urdesa.

Primero debe ordenarse la casa para recibir a las visitas. Deben existir puntos de turismo donde se pueda informar de las actividades que tiene la ciudad, y estas últimas deben multiplicarse. Jeremy Camacho,

​especialista en Turismo

Líderes barriales también ponen reparos ante esta contratación y sugieren que la inversión empiece por mejorar el estado de las vías internas de la urbe, para recibir bien al turista. “No hay rincón donde no existan calles averiadas. Eso no aporta al turismo. Quizá no sea competencia total de la Empresa de Turismo, pero estoy seguro de que pueden presionar para que exista un buen estado en las vías o por lo menos en las principales zonas turísticas”, advirtió Xavier Rodríguez, líder de la Nueva Kennedy.

Por su parte, Romina Báez, moradora del centro, dice que la urbe no está libre del vandalismo. “Una ciudad con grafitis y obscenidades en las paredes se ve mal. Una ciudad que no mira ni protege su patrimonio se ve peor. Empecemos, por lo tanto, por eso. Será de mucho más apoyo a la reconstrucción de nuestra marca”.

