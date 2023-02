Otra vez algunos sectores de Guayaquil se quedarán sin agua. Un comunicado de Interagua, publicado en sus redes oficiales en Twitter, recuerda este 11 y 12 de febrero, por instalaciones de válvulas y reparaciones de fugas, vecindarios del norte como Polaris y la Alborada permanecerán sin el servicio por varias horas.

💧Interagua informa sobre los #TrabajosProgramados del 06 al 11 de febrero.



Recuerde tomar medidas con anticipación para su tranquilidad. pic.twitter.com/4JCUEZQf8w — Interagua C. Ltda (@interagua) February 8, 2023

Un nuevo corte de agua ya afecta a 32 sectores de Guayaquil Leer más

El 11 de febrero, por ejemplo, por una reparación de fuga, de 10:00 a 18:00 no tendrán agua Mi Lote, Terranova y Bonavila, así como las ciudadelas del IESS, Naval Sur, del Periodista, Huancavilca y la Morán Valverde del Maestro. El 12 de febrero, de 23:00 a 05:00, se verán afectados en cambio las zonas de Polaris, Urbanización La Carolita, Samanes 3, la Alborada etapas 13 y 14 y la ciudadela Abdón Calderón.

Para la ciudadanía, si bien la entidad ha avisado con tiempo, "no es justo que deban seguir pasando por la misma experiencia". "El año pasado tuvimos que comprar decenas de veces botellones de agua, debimos almacenarla en el tacho o recipiente que encontremos... Este es un escenario que ya vivimos. Hemos empezado el 2023 y lo hemos empezado mal. Con más cortes...", se queja Valentina Arias, habitante de Samanes 3.

Arias además denuncia estar harta de que el agua, después de cada interrupción, llegue en mal estado. "Viene café, sucia, cada vez más turbia. No dura muchas horas así, pero esto no debería pasar nunca. ¿Qué está mal entonces? ¿Las tuberías? ¿El servicio? ¿Todo?", lamenta.

Carlos López, quien habita en la Alborada, se hace una pregunta similar. "¿Cuándo van a parar estos cortes? ¿Quién está fiscalizando la labor de esa empresa? Ya los especialistas les han dicho innumerables veces que lo que hay que hacer en Guayaquil es cambiar de forma integral las tuberías. Están viejas. No dan ya para más", piensa.

Aumentan las quejas por el corte de agua en 63 sectores de la ciudad Leer más

Los primeros días de esta semana, como lo informó ya EXPRESO, otros sectores del Puerto Principal se vieron afectados por un corte. Las ciudadelas Los Laureles, La Floresta, La Florida, Simón Bolívar, Colinas de La Florida, entre otras, estuvieron en ese grupo. Aunque la interrupción estaba prevista solo por cinco horas el pasado 9 de febrero, hoy (10 de febrero) aún hay familias que alertan que el líquido vital no les ha llegado.

"No sé si sea la única o qué está pasando. Pero han pasado ya 15 horas desde que debió volver y abro los grifos y no me sale ni una gota. Pido a Interagua que chequee el sector. Ojo, esto pasa siempre. Dicen que el agua vuelve, pero vuelve por ratos o por zonas, pero nunca de forma completa a todos los afectados", indica Zulema Zumba, de Colinas de La Florida.

En la Floresta 2, en el sur de Guayaquil, los usuarios reportan algo similar. "El servicio se fue desde muy temprano ayer, 9 de febrero y llegó recién a las 2:00 del día siguiente. ¿Por qué no cumplen nunca? ¿Qué les pasa, señores?", precisó Oswaldo Luna, habitante del sector; que alerta que el vecindario experimentó asimismo varias interrupciones de energía eléctrica en ese mismo periodo.