Corte de agua en Guayaquil: moradores denuncian más de 12 horas sin el servicio

Los residentes de Guayaquil empiezan una nueva semana, pero con un problema que se ha vuelto recurrente: los repentinos y sorpresivos cortes de agua

Atamaint aclara: "Es falso que esté prohibido llevar celular al recinto de votación" Leer más

En particular, Urdesa Norte ha sido el sector recientemente afectado. Esta no es la primera vez que los ciudadanos de esta área enfrentan este inconveniente, pero la falta de comunicación y soluciones por parte de Interagua, la empresa encargada de brindar el servicio de agua potable, continúa generando frustración y descontento entre los afectados.

Los problemas en Urdesa por la falta de agua

Desde la noche del pasado domingo 16 de marzo, los moradores de Urdesa Norte han estado sin agua. Marilyn Carrillo, una residente del sector, expresó su molestia: "No tenemos agua desde las 19:00 de ayer. Ya hemos llamado a pedir atención, pero hasta ahora no ha ocurrido nada. No nos avisaron ni nada, simplemente cortaron el servicio". Esta situación es especialmente difícil para las familias que dependen del suministro regular de agua para sus actividades diarias.

La falta de respuesta de Interagua ha sido un tema candente en las redes sociales, donde los usuarios no solo comparten sus experiencias y frustraciones, sino que también exigen una solución rápida.

José Díaz, otro afectado, compartió su descontento en X: "Buenos días, ¿hasta qué hora sin agua en Urdesa Norte? Toda la noche y madrugada y nadie dice nada, es inconcebible lo que uno aguanta y eso que se paga al día".

Te podría interesar: Cierre vial en Guayaquil: estas calles estarán cerradas hasta el 24 de marzo

Más reclamos en redes sociales

@interagua NO HAY AGUAAAAA ayudaaaaaa

No sé puede estar sin agua. Cualquier cosa menos el agua!! En urdesa norte. — Fernandita 😊 (@Fernanditabsc) March 17, 2025

El Gobierno ecuatoriano denuncia un "intento de golpe de Estado Azul" Leer más

Hasta el momento, Interagua no ha emitido un comunicado oficial ni ha proporcionado una explicación sobre la causa de estos cortes recurrentes en el servicio o cuándo se espera que se restablezca.

Esta falta de comunicación ha aumentado el descontento entre los residentes, quienes sienten que su derecho básico al acceso al agua potable no está siendo respetado ni priorizado.

La situación sigue siendo crítica y los residentes esperan respuestas claras y acciones concretas por parte de Interagua.

La continuidad de estos problemas refleja una mayor vulnerabilidad en la infraestructura del agua de la ciudad y una necesidad urgente de mejoras y mantenimiento que aseguren la fiabilidad del servicio.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ