Corte de agua en Guayaquil: Interagua alerta posible suspensión

La concesionaria Interagua emitió un comunicado la tarde de este 4 de abril de 2025, en el que alertó sobre una situación crítica relacionada con el servicio de agua potable en Guayaquil.

Según informó la empresa, se están registrando altos niveles de turbiedad en el río Daule, debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Este fenómeno amenaza con reducir la producción de agua tratada, lo que podría obligar a implementar interrupciones rotativas del servicio en distintos sectores de la ciudad.

¿Corte de agua en Guayaquil?

En el comunicado se detalla que el nivel de turbiedad aumentó de 1.442 NTU a 1.722 NTU (Unidad Nefelométrica de Turbidez) desde las 10:00 del mismo viernes. Este incremento hizo que la alerta pasara de naranja a roja, lo que pone en riesgo la operatividad de las plantas de tratamiento.

Interagua recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales y anticipó que seguirá emitiendo actualizaciones conforme cambie el comportamiento del río Daule.

COMUNICADO IMPORTANTE 📣



Estamos registrando altos niveles de turbiedad en el río Daule a causa de las fuertes lluvias; si se mantiene una tendencia a la alza se prevé una reducción en la producción lo que hará necesario implementar interrupciones rotativas del servicio.… pic.twitter.com/JurWILkqgx — Interagua C. Ltda (@interagua) April 4, 2025

En barrios como Urdesa, los residentes ya han notado afectaciones. Carmen Plúas y Lupe Paz comentaron que esta semana han experimentado una notable baja de presión en el servicio. “Si de por sí ha estado baja la presión, no me imagino un corte. Esperemos que no sea así, sobre todo el fin de semana que uno pasa más en casa”, expresó Paz.

