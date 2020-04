Las quejas han empezado a multiplicarse. Y es que quedarse sin agua durante esta crisis sanitaria y, más aún, teniendo en cuenta que el lavado de manos es la recomendación principal para evitar la propagación del coronavirus, para la residente de la ciudadela La Saiba, Mercedes Toledo, es una situación "gravísima".

A través de un comunicado, la empresa Interagua aseguró que por la reparación de la fuga de un acueducto de 800 mm en las calles San Martín y Yaguachi , algunos sectores de Guayaquil se quedarán sin agua por 16 horas. La suspensión de servicio por los trabajos será desde las 18:00 del jueves 30 de abril hasta las 10:00 del viernes 1 de mayo; una situación que, a decir de Toledo, la tiene con los nervios de punta y la ha obligado a comprar botellones de agua y a llenar un reservorio de agua que tiene en su casa.

"Por el coronavirus, no podemos darnos el lujo de no lavarnos las manos. Por suerte el corte se da en la noche, en pleno toque de queda. Aún así esto no debería estar pasando, sobre todo por nuestra tranquilidad mental. Sobre todo ahora que somos muchos los que nos lavamos las manos 10, 15 veces al días así no salgamos", piensa.

Según la publicación, las parroquias del centro de la ciudad que estarán afectadas son: Febres Cordero, Urdaneta y Letamendi. Mientras que en el sur, 53 zonas, entre cooperativas y ciudadelas, serán las afectadas. Entre ellas, los Almendros, Floresta 2 y 3, Los Tulipanes, Nueve de Octubre, La Saiba, la Pradera, Ciudadela Villamil, La Ronda, Sopeña, Los Cipreses, Kramer, Urbasur, Cuartel Más Seguridad Independiente, Los Laureles, Los Jazmines, 13 de Febrero, entre otras.

Debido a esta situación, que los ciudadanos esperan se reanude en el tiempo previsto, algunos han empezado a tomar precauciones para evitar imprevistos. Pero no solo recolectando agua, sino que cocinando alimentos para la noche del 30 de abril y la mañana del día siguiente. María Eugenia Vélez, quien vive en la ciudadela 9 de Octubre y es madre de una menor de 2 años de edad, asegura que hará sopas para la familia esta noche. "Mañana se me hará difícil, trabajo desde casa todos los días y paso ocupada hasta las 15:00. Esto no debería estar pasando. Situaciones como estas, normales en otras épocas, ahora pueden desequilibrarnos por completo", agrega.

En Twitter, opiniones como estas también han salido a la luz. "¿Cómo puede ser posible que tengamos un corte de agua en estos tiempos? No se supone el Gobierno dijo que no tendríamos cortes ni de luz, ni de agua. Esto es absurdo, una burla total", cuestionó el Xavier Morales, guayaquileño.