Guayaquil: Los corredores comerciales ‘regreso a clases’ aún no logran despegar

Las ferias ciudadanas aún no despuntan como quisieran algunos trabajadores. Este proyecto, que busca congregar a casi mil comerciantes no regulados en nueve puntos de la ciudad para la venta de útiles escolares, no termina de cumplir las expectativas de ellos. Al menos ese fue el escenario que observó EXPRESO tras un recorrido por el centro.

“Ya son las 13:00 y hasta ahora no he hecho ninguna sola venta y son muy pocas las personas que se han acercado. Nos vendieron otra cosa, pero hasta ahora el negocio está muy malo”, dijo desilusionada Narcisa, una vendedora de moños y ropa para mascotas.

Indicó que hay elementos por mejorar. “Estamos muy escondidos y lejos del centro por donde se venden estos productos. Se necesita más publicidad para que la gente venga. Caso contrario, para nosotros es más conveniente seguir vendiendo en las calles”, admitió la mujer, que esperaba clientes junto con otros cinco compañeros en las calles Gómez Rendón y Eloy Alfaro.

Un panorama similar se repitió en intersecciones como Brasil y Eloy Alfaro, y Brasil y Chile. Pero en estos puntos hubo puestos vacíos porque los comerciantes asignados prefirieron volver a las calles para vender sus productos.

Algunas carpas lucían sin comerciantes Miguel Canales Leon

Esto lo confirmó José Álava, comerciante de ropa. “Ellos prefirieron seguir vendiendo en las calles que esperar a los clientes. Es que realmente en estas fechas no se puede esperar más. También tenemos hijos y tenemos que comer”, argumentó mientras promocionaba a viva voz sus productos, en un intento de llamar la atención de algún cliente.

Mientras tanto en la calle Chiriboga, entre Chimborazo y Boyacá; y en Francisco Campo y Noguchi, el escenario era igual. “Vienen muy pocas personas y parece que vienen sin dinero. Esperemos que después de quincena las cosas mejoren”, comentó la vendedora de útiles Lili Barreto.

Ella también participó de los ‘corredores navideños’ en diciembre pasado, y dijo que entonces le fue mucho mejor. “Eso fue un éxito total. Estábamos mejor ubicados y había mucha más demanda. Nada comparado a la actualidad”.

Estos corredores también se encuentran en otros puntos del norte y el sur de Guayaquil y, de acuerdo con el Municipio, se mantendrán hasta mayo próximo en horario de 08:00 a 18:00.

