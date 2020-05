Coronavirus: La Junta Cantonal de Guayaquil prohíbe el desalojo de familias con niños y adolescentes

Como una medida de protección provisional y emergente, la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, dispuso la prohibición de desalojar a las familias que tengan niños y adolescentes mientras dure la emergencia que atraviesa el país.

Esto se dio tras una denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo en la que señala que se estarían vulnerando o poniendo en riesgo los derechos de los menores de edad que viven en la ciudad, y ante la alta demanda de que muchas familias están siendo desalojadas por falta de pago del arrendamiento.

“Recibimos una comunicación por parte de la Defensoría del Pueblo y ante ese comunicado de ellos, se tomó estas medidas de protección. A pesar que no es nuestra competencia el desalojo, al momento que están involucrados niños, la Junta tomó éstas medidas para proteger los derechos de estos niños”, indicó a EXPRESO la vocera de la institución.

Además, la Junta exhorta a que los arrendadores y arrendatarios a que busquen soluciones a través de los mecanismos adecuados, a fin de llegar a acuerdos que garanticen los pagos pendientes y evitar de esta manera acciones legales.

Las acciones también fueron tomadas para precautelar la integridad de los niños y adolescentes frente al riesgo del COVID-19. Asimismo, fueron compartidas con la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Dinapen y el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos (CCPID).

Me alegra que se haya tomado esta decisión porque no hay nadie en este país que no esté afectado. La preocupación de no tener un techo, más aún cuando hay niños de por medio, te mata. Estar tranquilos porque no habrá desalojos, ya es una noticia que alienta.



Bertha Domínguez, habitante de Sauces 2