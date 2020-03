Testimonios del COVID-19: "Ya había firmado un contrato en Madrid"

Regresó a su natal Guayaquil desde el domingo 16 de marzo. Acaba de terminar su máster MBA, en Madrid, de firmar un contrato con una empresa en esa ciudad española, pero el coronavirus, como ha hecho con todos, a Niccole Vanoni también le trastocó los planes de vida.

Es una residente madrileña que en febrero pasado logró su cuarto nivel. Estuvo como practicante en una empresa, y luego consiguió un contrató en las filas del departamento de Compras de una multinacional; pero todos sus logros se hicieron humo la semana del 9 de marzo.

Cuenta su experiencia en el lobby de un hostal de Urdesa en donde pasa su cuarentena. Tiene un tapabocas y dice, en tono de broma, que el encuentro con el equipo de EXPRESO es lo más divertido que ha hecho desde que llegó.

Recuerda que sus últimos días en España no solo festejó su nuevo trabajo, sino que también debió despedirse de él, antes de entrar, así como de una posible vida en Estaña. Todo por el COVID-19.

Hasta el martes 10 de este mes, todo era normal en Madrid, o al menos eso pensábamos... Niccole Vanoni, afectada por la crisis del COVID-19

Su idea de quedarse más tiempo allá se disipó esa misma semana, cuando España decretó el estado de emergencia. "El miércoles 11 me levanté con la noticia de que suspendieron las prácticas y que todo se estaba paralizando. El jueves 12, vi cómo todos mis amigos empezaron a comprar pasajes. Solo ahí supe que esto no es cualquier cosa".

#Coronavirus: la ciudad de Madrid cerró todos sus establecimientos, mientras que en China, un grupo de científicos afirmaron haber identificado al primer paciente infectado por #COVID19. Sigue aquí el minuto a minuto de EXPRESO. 🔽 — Diario Expreso (@Expresoec) March 13, 2020

Niccole estaba a punto de renovar su arriendo por un año más, pero todo empezó a cerrar. Por eso compró un vuelo de regreso a Ecuador, dejando a atrás su anhelo de residir en la capital española por el momento, pues, pese a contar con un nuevo empleo, no podía aplicar el teletrabajo sin una capacitación previa.

La empresa que la contrató la llamó para explicarle que por el momento no iba a realizarse su ingreso, pero prometieron que apenas salga el país de esta crisis la contactarían. Eso fue todo, Niccole agarró maletas y emprendió el vuelo de regreso. Acá, sin embargo, no pudo llegar a su hogar.

Hotel que da hospedaje a refugiados Niccole pasa su cuarentena en un hostal que ayuda a personas que deben aislarse. VALENTINA ENCALADA ORTEGA

Una amiga con la que estuve allá ahora presenta todos los síntomas, pero allá ni siquiera están haciendo pruebas... Niccole Vanoni

En su arribo, Niccole llegó, llenó un formulario y decidió llegar a un hotel para no poner en peligro a su familia. "Me han dado complicaciones respiratorias, pero no presento algún otro síntoma. Igual me quedaré aquí".

"Es horrible estar aislado en tu propia ciudad después de haber dejado mi nueva vida. Ni siquiera puedo estar con mi familia. Pude haber ido, pero vengo de España, vi la situación allá. Sería tonto de mi parte si lo haría".

Niccole tiene esperanza de volver, pero sabe que la situación es complicada. Hasta este 24 de marzo, España alcanza los 2.936 fallecidos.