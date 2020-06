Coronavirus: La indisciplina ciudadana puede provocar el rebrote del COVID-19

El uso de las mascarillas es una obligación mientras se está en la semaforización, dado que ello implica que la lucha contra el coronavirus todavía sigue. A 12 días en que Guayaquil está en luz amarilla, dentro de la emergencia sanitaria del Ecuador, hay ciudadanos que se relajan y están sin los tapa boca en las calles y en los centros comerciales de la ciudad.

"Es la responsabilidad de cada persona cumplir con las medidas de bioseguridad, no es posible que se requiera de nosotros como policías, para que cada quien cuide de su salud y sea responsable de no atentar contra la del prójimo", comentó en tono de voz disgustado un policía, cuando el equipo periodístico de EXPRESO le señaló una fila donde no se estaba respetando la distancia que debe existir entre las personas.

Por mi barrio andan jugando fútbol, vóleibol o cartas, en la otra esquina bebiendo como si nada, sin mascarillas.

¿En qué están pensando?

¡Me dueles Guayaquil! — Una cactus (@una_cactus) May 31, 2020

La indisciplina puede generar el temido, y no deseado, rebrote. De esto advirtieron dos doctores expertos en epidemias y un neumólogo.

El epidemiólogo Mario Paredes explicó que el riesgo de un contagio aumenta, "si es que en ese centro comercial no hay el filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) que tiene la función de atrapar desde partículas contaminantes grandes hasta las más pequeñas. Si no hay este filtro, hay un aire contaminado si hay personas tosiendo y sin mascarillas".

Sobre este tema la Sociedad Española de Sanidad Ambiental y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria tiene claro que el virus no se reproduce en los sistemas de aire acondicionado, sino que se reproduce solo en el cuerpo de una persona, como se explicó en un tema publicado antes por EXPRESO.

Sobre el posible rol del aire acondicionado, las entidades señalan que "en realidad se sabe poco". La única referencia bibliográfica es un comentario en un artículo que describe un brote de nueve personas en un restaurante en Guangzhou (China) a partir de un infectado. Los autores de este trabajo dicen que el aire acondicionado podría haber favorecido la difusión de gotas pequeñas del caso índice más allá de dos metros, hasta llegar a otras mesas del local. Los expertos españoles apuntan, no obstante, que "no deja de ser una especulación ya que podrían haber operado otros mecanismos de contagio".

Dado que la enfermedad se conoció a nivel mundial entre noviembre y diciembre de 2019 y solo han pasado siete meses de ello, los doctores consideran que ahora todas las conclusiones son hipótesis; porque para que existan evidencias científicas es necesario tener más estudios y más tiempo. Entre tanto, lo mejor es seguir las medidas de bioseguridad que se conocen hasta la fecha, recomendaron los entendidos en la materia.

No obstante, Paredes agregó que no entiende quién le dijo a la ciudadanía que está más protegido dentro de un centro comercial y que no debe usar el tapa boca; es todo lo contrario.

Destacó que hay un relajamiento de normas, con las que no está de acuerdo, y lo que ve con preocupación es que se entró en la pandemia sin información y las personas siguen desinformadas sobre el COVID-19. "La percepción que hay es que ya no pasa nada y por eso las personas hacen lo que piensan sin cumplir con las medidas de bioseguridad", dijo.

En un centro comercial hasta un niño lleva puesta la mascarilla, pero el adulto se la ha dejado de adorno en el cuello. Lina Zambrano

Al epidemiólogo Washintong Alemán también le preocupa esta actitud de ciudadanos indisciplinados y los denomina "irresponsables". Él considera que se los debe sancionar de acuerdo a la ordenanza del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y los municipios del país deben sancionar a quienes anden sin mascarillas. "Hay que insistir a través de los medios de información que se debe cumplir con la ordenanza. Para mejorar la situación, todos debemos cumplir con las normas. Los ciudadanos también pueden participar para reprender a los indisciplinados, que puedan denunciar ante una autoridad, porque no se sabe si quien se sacó la mascarilla es una persona asintomático del COVID-19".

A Alemán le inquieta en especial los sitios donde hay acumulación de personas, donde no se respete el distanciamiento físico y los lugares cerrados, donde estén personas sin mascarillas. "En lugares cerrados y con aire acondicionado puede existir un efecto de aerosol, donde hay más riesgo para contagiarse", señaló.

En algunos sectores de #Guayaquil parece que no estuviéramos viviendo una emergencia sanitaria, hay personas en las calles bebiendo, niños jugando sin mascarillas, en dónde está la conciencia ciudadana? Ah pero si llegan a contagiarse la culpa es del Gobierno o del Municipio... — Sol (@Soldelkastillo) May 30, 2020

En los centros comerciales es necesario hacer fila para ingresar, se toma la temperatura, se limpia los zapatos, hay la precaución de no sobre pasar el aforo del lugar. Lo que se observa es que hay un problema de disciplina de parte de la ciudadanía, porque al ingresar al lugar tienen puesta la mascarilla y al caminar por los pasillos del sitio ya se lo retiran y se la dejan como adorno en el cuello, como se observan en las fotos.

La situación es de ponerle cuidado, porque puede generar un rebrote de casos de coronavirus también advirtió el neumólogo Víctor Hugo Guzmán. Agregó que en lugares cerrados, una persona que tose o estornuda sin mascarilla puede dejar el virus suspendido en el ambiente, por un tiempo suficiente en que otras persona sin protección se puede contagiar; de allí de que todos deben utilizar el tapa boca. Nadie sabe si tiene el virus, pero no ha desarrollado síntomas y esté contagiando a otros.

Los tres doctores sugieren a la ciudadanía seguir con las medidas establecidas. No es tiempo de bajar la guardia, la guerra contra el COVID-19 no ha terminado, concuerdan.