Conozca cuáles son los nuevos horarios para recibir agua en Durán

El pasado 10 de octubre, mediante un mensaje publicado en su cuenta X (antes Twitter), el alcalde de Durán, Luis Chonillo, compartió un informe que da cuenta de la paralización de dos de los siete pozos profundos con los que se abastece a la población del líquido vital, y por lo cual se toman medidas, que incluyen nuevos horarios de distribución del agua, que este 11 de octubre se han dado a conocer.

El informe, como lo publicó ya EXPRESO, detalló las complicaciones que se han presentado en los pozos 8 y 9. Este último, paralizado desde el pasado 4 de octubre, por una fractura dentro de la bomba. Que se esperaba que el problema esté solucionado en las próximas 72 horas, añadió el edil; al asegurar que el daño ocurría a diez meses del último mantenimiento de la estructura.

Según el informe inicial, en noviembre de 2022, la Emapad-EP firmó un contrato de mantenimiento correctivo de bomba y motor del pozo 9, el cual fue ejecutado y entregado a la administración anterior.

Este 11 de octubre, nuevas fugas se reportaron. Y según otro comunicado, publicado en la cuenta oficial de la Alcaldía de Durán, a fin de reducir las molestias, se había establecido nuevos horarios para distribuir el agua potable. En algunos sectores, sin embargo, las quejas han salido a la luz alegando que ya llevaban 48 horas sin el servicio.

¡Atención Durán!💧



Entérate de los horarios de distribución de agua potable que se mantienen.

En la publicación, adjunta en este espacio, se detalla que los lunes, miércoles y viernes, de 8:00 a 11:00, el agua llegará a zonas como Democrática Norte, Recreo Viejo, Colinas de Durán, el centro de Durán, Ferroviaria 1, 2 y 3; y María Piedad. Pero residentes como Noelia Carvajal, quien habita en la Ferroviaria 1, asegura que el líquido vital no llegó a esa hora a su hogar, y que de hecho hasta pasada las 19:30 de este 11 de octubre "el grifo se mantenía seco: sin una gota".

"No sé que ha pasado, pero aquí estamos sin servicio desde que se presentó el problema. De hecho estamos conviviendo con el problema del agua potable en Durán hace décadas... Pero para no hablar de lo que no fue en el año del alcalde Chonillo, me enfocaré nada más en lo que estoy viviendo, que es deficiencia. Todos los días, en medio del horroroso escenario que tiene Durán, he tenido que salir a comprar botellones de agua o buscar a los tanqueros, cuando en realidad evito salir hasta a comprar el pan, a una cuadra de mi casa. Entiendo que este es un problema heredado, pero me molesta vivirlo... Solo quiero que lo solucionen ya. Lamentablemente nadie dice hasta cuándo vamos a experimentar esta molestia", sentenció.

Conforme al comunicado, hay sectores que en cambio recibirán el agua los días martes, jueves y sábado; mientras que otros, como la ciudadela Abel Gilbert Pontón 2 y la Maldonado, lo harán asimismo los días lunes, miércoles y viernes, de 21:00 a 23:00; además del domingo, desde las 18:00 hasta las 5:00.

Según lo publicado por este Diario, el sistema de agua potable de Durán cuenta con 7 pozos profundos de captación que se encuentran en el sector llamado Chobo, de los cuales 4 están conectados al acueducto de 800 milímetros (1200 m3/hora) que distribuye al centro-sur del cantón, y 3 pozos se encuentran conectados a la línea de 550 (750m3/hora), que distribuye el líquido vital a los sectores de El Recreo, boca toma de tanqueros y los circuitos y anexos que son cola de red, explican funcionarios de la entidad en el documento.

Desde mayo pasado el pozo 8, que también es parte del sistema, dejó de funcionar por fallas en sus componentes y desde esa fecha han trabajado con 6 pozos, 4 conectados a la línea 800 milímetros y 2 conectados a la línea de 550 mm. A esto se sumaron las fallas que, desde el pasado 4 de octubre, se registraron en el pozo 9, lo que generó "muchos inconvenientes en la distribución”, dijo Chonillo; que la tarde de este 11 de octubre anunció que la Alcaldía se encontraba supervisando los trabajos que les permitirán retomar el bombeo de agua a Durán.

"Se están realizando las pruebas técnicas para definir el grado de funcionamiento que tendrá el pozo y evitar futuras sobrecargas que interrumpan su operatividad", alegó también a través de su cuenta oficial.

Aquí estamos haciendo frente a un problema histórico y lo estamos haciendo efectivamente para lograr un servicio digno a los hogares duraneños.



Desde el pozo 8 supervisamos los trabajos que nos permitirán retomar el bombeo de agua a Durán. Se están realizando las pruebas… pic.twitter.com/iIBrmwVZRZ — Luis Chonillo (@CHONILLOec) October 11, 2023

Frente a esta situación, la ciudadanía solo espera que la operación de los pozos sea "ya normal" este 12 de octubre. "No quisiera pasar así hasta el domingo. En las elecciones la gente entra y sale, es un día muy movido. Mi familia tiene un negocio, precisamente un comedor. ¿Sabe lo que implicaría trabajar de esa forma? Sería imposible. Prácticamente insalubre. Ni para qué entonces trabajar", pensó Micaela Loor, habitante de Los Esteros.

