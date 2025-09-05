Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

desmembrado
Personal policial estuvo en el sector de la Casuarina para tomar procedimientoCHRISTIAN VINUEZA

Conmoción en Guayaquil: encuentran cadáver desmembrado en Casuarina

Hay miedo en el sector por este nuevo caso de violencia. La ciudadanía pide respuesta de autoridades

La mañana de este viernes 5 de septiembre, moradores y comerciantes de la avenida Casuarina, en el sector conocido como la Entrada de la 8, en el noroeste de Guayaquil, quedaron consternados tras un hallazgo estremecedor: el cuerpo desmembrado de un hombre abandonado en una esquina usada como botadero de basura.

RELACIONADAS

El cadáver había sido colocado dentro de una funda plástica de gran tamaño, de las que comúnmente se utilizan para cubrir objetos voluminosos. 

Detalles del macabro hallazgo en Guayaquil

Fue un comerciante de un mercado cercano quien, al percatarse del bulto, descubrió el contenido y dio aviso inmediato. En pocos minutos, más personas se acercaron al sitio, generando alarma en la zona.

UPC sur de Guayaquil

El sur de Guayaquil queda a merced del crimen durante las noches

Leer más

Al lugar acudieron uniformados de la Policía Nacional junto con equipos especializados de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), quienes recopilaron indicios y levantaron evidencias para las investigaciones.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo estaba dividido en al menos seis partes. Los restos fueron trasladados en el vehículo de Medicina Legal hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, donde se realizarán los análisis que permitan establecer la identidad de la víctima.

El capitán Joffre Malo, jefe del distrito Nueva Prosperina, informó que hasta el momento no se ha logrado identificar al fallecido y que las indagaciones se enfocan en conocer tanto quién era como las circunstancias en que fue asesinado.

Este hecho se suma a la creciente ola de violencia que afecta a Nueva Prosperina, distrito que registra hasta la fecha 484 muertes violentas en lo que va del año, consolidándose como una de las zonas más críticas de Guayaquil.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Presupuesto 2025: el Gobierno planea gastar más de lo que recauda

  2. Paraguay regresa a un Mundial después de 16 años: la clave de su clasificación

  3. ¿Qué dice el SRI sobre los retrasos en la devolución del IVA para la tercera edad?

  4. Justin Bieber: SWAG II llega siete semanas después, pero con un estreno accidentado

  5. Festival del Camarón 2025: más de 150 platos y cocina en vivo en el Mercado del Río

LO MÁS VISTO

  1. Adultos mayores pondrán acción de protección por atraso en devolución del IVA

  2. José Serrano creó una versión del crimen de Villavicencio que protegía a Jordán

  3. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

  4. Dos aumentos automáticos para jubilados del IESS: requisitos, valores y beneficiarios

  5. La justicia deberá pronunciarse por atraso en devolución del IVA

Te recomendamos