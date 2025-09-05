Conmoción en Guayaquil: encuentran cadáver desmembrado en Casuarina

Hay miedo en el sector por este nuevo caso de violencia. La ciudadanía pide respuesta de autoridades

Personal policial estuvo en el sector de la Casuarina para tomar procedimiento

La mañana de este viernes 5 de septiembre, moradores y comerciantes de la avenida Casuarina, en el sector conocido como la Entrada de la 8, en el noroeste de Guayaquil, quedaron consternados tras un hallazgo estremecedor: el cuerpo desmembrado de un hombre abandonado en una esquina usada como botadero de basura.

El cadáver había sido colocado dentro de una funda plástica de gran tamaño, de las que comúnmente se utilizan para cubrir objetos voluminosos.

Detalles del macabro hallazgo en Guayaquil

Fue un comerciante de un mercado cercano quien, al percatarse del bulto, descubrió el contenido y dio aviso inmediato. En pocos minutos, más personas se acercaron al sitio, generando alarma en la zona.

Al lugar acudieron uniformados de la Policía Nacional junto con equipos especializados de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), quienes recopilaron indicios y levantaron evidencias para las investigaciones.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo estaba dividido en al menos seis partes. Los restos fueron trasladados en el vehículo de Medicina Legal hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, donde se realizarán los análisis que permitan establecer la identidad de la víctima.

El capitán Joffre Malo, jefe del distrito Nueva Prosperina, informó que hasta el momento no se ha logrado identificar al fallecido y que las indagaciones se enfocan en conocer tanto quién era como las circunstancias en que fue asesinado.

Este hecho se suma a la creciente ola de violencia que afecta a Nueva Prosperina, distrito que registra hasta la fecha 484 muertes violentas en lo que va del año, consolidándose como una de las zonas más críticas de Guayaquil.

