Conductores de trailers hacen un plantón por la inseguridad en el Trinipuerto

Un nuevo acontecimiento violento ocurrió en Guayaquil. El conductor de un camión resultó herido de bala, mientras se encontraba en el Trinipuerto, al sur de la urbe.

Inseguridad: “Por las balaceras, el símil del sur es el oeste de las películas” Leer más

El incidente ocurrió a las 13:00, de este sábado 19 de junio, cuando delincuentes intentaron robar al choder de un trailer.

"Venían tres personas, los vi cuando estaban a unos tres metros de mi. Entonces me metí al carro y boté el celular debajo del asiento. Dos intentaron a meterse al carro y empezó el forcejo. Cuando vieron que no los dejaba ingresar, uno sacó un revólver y me apuntó", relató José Ayala, conductor de un trailer.

Los delincuentes, al ver que no podían sustraerse nada, empezaron a escapar. Sin embargo, uno de los asaltantes disparó a otro conductor que venía detrás de ellos, junto a otros choferes. El disparo lo recibió a la altura del vientre.

El teniente coronel Marcelo Castillo, jefe policial subrogante del distrito Esteros, indicó que el ciudadano baleado fue llevado al hospital del Guasmo para recibir atención médica y se encuentra estable al momento.

Luego de este incidente los conductores que circulan todos los días por el Trinipuerto realizaron un plantón, como señal que están cansados de la inseguridad que hay en la zona y para pedir a las autoridades en especial a la Policía Nacional, que realice más controles en el lugar.