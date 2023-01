Los conductores se parquean en doble columna en sitios prohibidos

En Víctor Emilio Estrada y Las Monjas, en Urdesa, a todas horas los vehículos se estacionan en sitios no permitidos, incluso hacen doble columna originando trancones en las denominadas horas pico.

“Los carros se estacionan a esperar a pasajeros. Lo hacen a doble columna y no respetan la señalética que indica la prohibición de parqueo”, denuncia Sara Cedeño, propietaria de un local de la zona, quien agrega que varios clientes ya no visitan su local porque no hay lugar para que se estacione el taxi que lo conduce.

La Ordenanza de Facilitación Vehicular prohíbe estacionarse en doble columna y quienes lo hagan serán sancionados con la multa del 30 % del salario básico unificado.

Además, hay otra multa para los conductores que bloqueen las rampas de acceso para las personas con discapacidad física. En estos casos, la sanción es un salario básico.

Parquearse a doble columna es una de las infracciones más recurrentes.

Las autoridades de tránsito señalan que los controles de parqueos en sitios no permitidos por la ley los ejecutan, principalmente, los agentes del escuadrón de ciclistas.