Una competencia de ciclismo desató la adrenalina en el cerro Santa Ana

Fue una tarde y noche emocionante. El cerro Santa Ana, en Guayaquil, volvió a vibrar con la competencia 'Downhill del Cerro', que luego de 14 años se volvió a dar en la ciudad.

Para las familias la actividad, aunque deportiva, fue familiar y de entretenimiento barrial, y estuvieron fascinadas. "Me encantó ver lo que vi. Hubo tanta emoción y adrenalina al ver a tantos ciclistas haciendo piruetas... Sin embargo lo que más me gustó fue ver a gente del barrio y de calles aledañas como la Loja y Panamá sentada a orillas de las escalinatas. Fue como un reencuentro, que es lo que necesitamos para dar vida a este espacio", señaló María Reina, una de las espectadoras.

Un total de 60 ciclistas de diferentes ciudades del país participaron de este evento que, según un comunicado oficial del Cabildo, atrajo a alrededor de 2.000 personas al cerro Santa Ana y sus alrededores. El torneo estuvo divido en diferentes categorías, desde la junior hasta la categoría élite, juntando a los mejores exponentes de este deporte.

Alberto Loor, quien ha venido practicando este deporte en los últimos 10 años, señaló que Guayaquil es uno de los sitios que más les gusta para perfeccionar el deporte. "En Guayaquil nos cae muy bien este tipo de disciplina, este deporte está en crecimiento; de hecho no solo en Ecuador, si no en todo el mundo y tener la oportunidad de tener estos campeonatos acá es increíble. Lo que necesitamos”, señaló.

El Downhill, también conocido como DH, es una de las modalidades del ciclismo de montaña que consiste en descender lo más rápido posible en una pista natural, con obstáculos. Cortesía

Los niños, los más impresionados

Alberto Cajún y Adrián Morla, de 11 y 15 años respectivamente, fueron apenas algunos de los espectadores que saltaban y aplaudían cada que vieron a los ciclistas bajar a velocidad y haciendo piruetas en el aire sobre las escalinatas del Santa Ana.

"Esto es increíble, me encanta ver las competencias de Fórmula 1, pero esto es tan emocionante. Siento esa misma emoción. Me fascina. Quiero hasta practicarlo, hacerlo junto a mis hermanos, pero ellos aún no aprenden a andar en bicicleta", dijo entre risas Morla, mientras su padre grababa las escenas en su celular.

La promesa de repetir el torneo

"Muy bacán el Downhill. Espectacular. Lo haremos todos los años. Guayaquil, la ciudad de los deportes", publicó en su cuenta oficial de X; al dar a conocer que se vendrán más torneos de este tipo; lo que fue recibido con agrado por los ciudadanos que piden darle vida a los espacios públicos del Puerto Principal, más aún este que por años, como ha venido publicado EXPRESO, ha ido perdiendo su brillo de a poco.

Después de 14 años el torneo volvió a realizarse en Guayaquil. La actividad contó con el respaldo del Cabildo.

Los 60 participantes recorrieron las escalinatas y luego continuaron, haciendo piruetas, por la calle Numa Pompilio Llona Cortesía

"El Santa Ana fue el sitio que más visité por al menos 20 años y, en los últimos tres, me vi obligado a sacarlo de mi lista de sitios preferidos de esparcimiento porque no hallaba en él ni actividades que hacer ni la debida seguridad. Recuerdo que en el cerro había fiesta todos los días. Y no me refiero a los bares o restobares, era una fiesta porque en cada local que se levantaba a lo largo de las escalinatas había gente: comprando, comiendo, conviviendo, jugando al trompo... En fin, había familias por doquier", recordó.

Para Rommel Sayas, habitante del sector, sería un acierto que la promesa del alcalde se haga realidad y se vuelva un compromiso eterno. "Con jornadas de este tipo, todo revive. La gente viene de distintos sectores de la ciudad y hasta del país, vienen los turistas, encuentras cosas que hacer y ver. Sería un ganar-ganar. Espero de verdad que el Downhill haya llegado pero para quedarse", señaló.

