Compañías de seguridad exigen al Gobierno el pago de sus haberes

Personal de al menos ocho empresas de seguridad privada de Guayaquil, que laboran en instituciones estatales, realizaron un plantón en los exteriores de la Gobernación del Guayas donde exigieron que el Gobierno les cancele los meses que se encuentran impagos, que fluctúan entre seis y ocho, indicaron.

Al momento que algunos de los participantes intentaron tomarse un tramo de la avenida Simón Bolívar y estar cerca de la entrada principal de la entidad, fueron dispersados por un grupo de policías que acordonaron el edificio con rejas.

#Guayaquil Personal de al menos ocho compañías de seguridad privada protestaron en los bajos de la Gobernación del Guayas para exigir al Gobierno la cancelación de los meses impagos, que fluctúan entre seis y ocho, indicaron. pic.twitter.com/2SZ3gCsBIz — Juan Daniel Ponce Merchán (@JuanDaPonce) September 2, 2020

Esto se debió a que unas horas antes pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (Issfa) también se concentraron en el punto para realizar una protesta para exigir la puntualidad del pago de sus haberes.

A esta hora del día, personal de al menos ocho compañías de seguridad privada denuncian que están impagas desde hace ocho meses. Llegaron hasta los bajos de la Gobernación del Guayas para exigir al Gobierno que cancele los haberes.



📸 Miguel Canales pic.twitter.com/QjVWqM3RJU — Diario Expreso (@Expresoec) September 2, 2020

"Queremos una solución porque necesitamos dinero y no bonos que no sirven para pagar el IEES, SRI ni a los trabajadores. No son solo los guardias impagos, también es la parte administrativa", afirmó a EXPRESO Carlos Apolo, uno de los cinco representantes de las compañías de seguridad que fueron recibidos por el jefe político Jonathan Moreira.

Exigimos nuestros pagos, hay empresas que se les adeuda hasta un año. En Quito ya se han reunido, pero esperamos una solución por parte del ministerio de Finanzas. Dayana Cevallos, asistente de selección de Gevise

Aunque ellos querían tener el encuentro con el gobernador Luis Chonillo, pero esto no fue posible.

Entre los acuerdos que llegaron está una próxima reunión entre el próximo viernes o lunes con miembros de la mesa directiva zonal 5 y 8 del ministerio de Finanzas para fijar una fecha en que se cumplan los pagos.

Así lo afirmó Orly Gonzalez, uno de los participantes de la sesión, y aseguró que esta fue la segunda ocasión que convocan a un plantón. Y si no son escuchados, advirtió, "vendrán más".