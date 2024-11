Comisión de Salud ante la agonía del León Becerra: que Peña comparezca

¿Cuál es la reacción de los asambleístas de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte en torno a la agonía que atraviesa el Hospital León Becerra, que en el peor de los casos cerraría sus puertas? Pues de los nueve que integran la comisión, solo cuatro contestaron a EXPRESO. Que aguardan una comparecencia, la instalación de mesas de trabajo y la promesa de que estarán vigilantes a las auditorías, fueron algunos de sus argumentos.

Ferdinan Álvarez, Marcelo Achi, Humberto Tapia y Camilo Salinas son los cuatro legisladores que se refirieron al panorama del León Becerra, cuyo representante indicó hace unas semanas a este Diario que la deuda del IESS asciende a 4 millones de dólares, y que esto impide pagar sueldos y a proveedores. A los asambleístas de la comisión se les consultó a través de correos institucionales y WhatsApp.

Ferdinan Álvarez aseguró que actualmente se efectúan auditorías en el hospital y, con esto, se emitirían pagos progresivamente. Incluso dijo que el Gobierno de Daniel Noboa, hasta ahora, habría hecho un pago de 700.000 dólares. “De lo que pude averiguar, (desde hace) dos años atrás no les habían cancelado. Recién este Gobierno a la fecha lleva más de 700.000 dólares pagados. Ahora, las auditorías se están haciendo para ir pagando progresivamente. Se está haciendo todo lo humanamente posible”, explicó.

Álvarez reconoció que el hospital registra poco flujo de pacientes y que el cierre es un escenario que “nadie desearía”. Sin embargo, ante la consulta de qué hará desde su curul, propuso la puesta en marcha de mesas de trabajo para recoger las observaciones de todas las partes. “Entiendo que el presidente del IESS (Eduardo Peña) tiene pendiente una comparecencia en la comisión. Ahí pediré explicaciones y tomar un compromiso de él”, acotó el legislador al detallar que la cita es el próximo 18 de noviembre.

Achi hace referencia a un informe

Por su parte, Marcelo Achi respondió que el pasado miércoles 30 de octubre se aprobó en el pleno de la Asamblea Nacional el “Informe de fiscalización respecto a recursos y deuda pendiente del Ministerio de Salud Pública con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador (Solca), clínicas dializadoras y demás prestadores de servicios de salud”, cuyo fin es exigir al Ministerio de Economía y Finanzas que cumpla con los pagos.

Sobre esto, prometió estar pendiente. “Estaré vigilante como legislador y miembro de la Comisión de Salud y Deporte para que los recursos que ha asignado el Ministerio de Finanzas se den en el menor tiempo posible, y así lograr una salud digna y de calidad”, puntualizó Achi.

En tanto que Camilo Salinas aseveró que también está esperando el pedido de comparecencia del presidente del Consejo Directivo del IESS, para que informe a la comisión del tema. Similar comentario hizo el asambleísta Humberto Tapia.

Cabe recordar que los trabajadores que continúan en el León Becerra (ya se fueron al menos 30) reclaman sus sueldos, que no han sido cancelados desde hace un año.

Koening durante una entrevista con EXPRESO. FRANCISCO FLORES

En una entrevista anterior realizada a Ricardo Koenig, presidente de la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia, regente del hospital, él dijo que “esto tiene un solo causante: el Gobierno, porque es la autoridad máxima”.

En aquel entonces este Diario recorrió el lugar y no solo comprobó la angustia de los empleados, sino también el desabastecimiento en áreas como la farmacia. “Si no puedes pagar a trabajadores, no tienes para comprar insumos, para mantener la atención, ¿entonces cuál es el sentido de abrir?”, manifestó Koenig.

En el artículo anterior, este Diario escribió a personal de Comunicación del presidente del Consejo Directivo del IESS para una solicitud de entrevista, pero no ha sido confirmada.

Comisión Jorge Guevara preside la comisión y Ana Herrera es la vicepresidenta. No contestaron hasta el cierre de este artículo.

