A un día de iniciar la Comic Con Ecuador, que está quinta edición vuelve a ser presencial, los artistas invitados se reunieron en un hotel del norte de la ciudad para dar una rueda de prensa. Esta fue la primera actividad oficial, previo al inicio de la convención.

El actor Ray Fisher, 'Cyborg en la Liga de la justicia'; Austin St. John, el 'Power Ranger Rojo'; Daniel Pesina, co-creador del juego Mortal Combate; así como artistas gráficos e ilustradores de Argentina, España, Chile, entre otros; fueron algunos de los que ocuparon la mesa, en la que dieron a conocer detalles de su visita y las expectativas que tienen del evento en Guayaquil.

Ray Fisher se refirió a su proceso de casting para interpretar a Cyborg. "Fue simplemente mas corto de lo que esperaba y la experiencia fue fenomenal. Hasta que hice casting no me había dado cuenta que me gustaban tanto los comics. Me divertí tanto, todos los días. El equipo con el que lo hice fue maravilloso", mencionó; al precisar que , por pequeños problemas con Warner Bross, no cree que vuelva a hacer ese papel. "Pero hagan bulla, entre más hagan, más posibilidades", habrá, dijo entre risas; al desearles "mucho cariño y amor, a sus compañeros de casting".

Fisher, quien se inició en el teatro, saltó a la televisión en 2015 gracias a la serie Astronaut Wives Club. Al año siguiente debutó en la pantalla grande caracterizando por primera vez a Cyborg en la cinta Batman vs Superman: El origen de la justicia. Solo hizo un cameo, pero fue suficiente para irrumpir con fuerza en el universo del celuloide.

Ray Fisher en la rueda de prensa, llevada a cabo hoy en la ciudad. Freddy Rodriguez

Pesina, un actor experto en artes marciales, habló de Mortal Combat y de como inició el proyecto, que surgió nada más que por diversión y el hecho de, junto a un amigo, ser siempre geeks. Les apasionada la tecnología y los videojuegos. "Aunque fue difícil crearlo, teniendo en cuenta que no había la tecnología de ahora, fue maravilloso. No fue un trabajo, sí una experiencia difícil, pero llena de mucha diversión" , señaló.

Durante el encuentro, el añorado Power Roger Rojo, habló de su relación con sus compañeros de equipo y de lo que ha hecho en su vida. Se refirió al Power Ranger Negro, Walter Jones (quien interpretaba a Zack Taylor), a quien lo considera hasta hoy como un hermano. También habló de su vida, a lo que se dedica. Actualmente está retirado de la interpretación, trabaja como paramédico y anteriormente fue bombero y ha desempañado una serie de cargos públicos.

"Estar en Ecuador ha sido más que grato, he recibido cariño de parte de las fans. Estoy realmente contento. Feliz", precisó

Mañana en la convención, que cita a los fanáticos del cine, los cómics, la televisión y los videojuegos; ellos interactuarán con el público, firmarán autógrafos, darán entrevistas y se fotografiarán con los asistentes.

La Comic Con, que abre sus puertas a las 09:00 en el Centro de Convenciones, tendrá un espacio dedicado solo a la saga de Harry Potter, a los Cazafantasmas, los animes de los 90, entre otros. Una réplica 1:1 del Batimóvil, así como el vehículo de los Cazafantasmas, serán otras de las atracciones.