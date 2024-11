CNEL ha detectado más de 150 mil conexiones ilegales en Guayaquil

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) anunció este 27 de noviembre que ha identificado un total de 192,347 conexiones ilegales en todas las concesiones a nivel nacional. No obstante, de este número, 153,876 han sido encontradas en los sectores periféricos de Guayaquil.

Esto quiere decir que más del 70 % de los casos reportados en las 11 unidades de negocio en las que opera esta corporación en el país corresponden a Guayaquil, que es el sector con mayor incidencia de casos.

De acuerdo con la entidad, estas acciones los obligan a destinar recursos para reponer materiales y restablecer el servicio en determinadas zonas de la ciudad. Además, no solo se trata de una interrupción del servicio; el hurto de energía también está tipificado como un delito, según el artículo 188 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que puede ser sancionado con una pena de seis meses a dos años de privación de libertad.

Denuncias ciudadanas

Ante esta situación, los guayaquileños denuncian que el robo de energía a través de conexiones ilegales no solo ocurre en los sectores periféricos. Apuntan a varios barrios como Guayacanes, Sauces, Samanes, La Pradera, Martha de Roldós, entre otros.

“Varios vecinos, incluyéndome, hemos recibido facturas increíblemente altas, y cuando vamos a reclamar a CNEL nos dicen que eso es lo que hemos consumido. Después de insistir a más no poder, van a hacer una revisión y han encontrado conexiones ilegales. Creen que estoy loco en un inicio, pero sé que hay algo raro y por eso reclamo”, comenta Fernando Castillo, residente de Sauces 9.

Sin embargo, los ciudadanos relatan que denunciar no siempre resulta lo mejor, pues hay casos en los que vecinos han denunciado estos hechos y poco después han sido amenazados.

“Yo le dije a CNEL lo que pasaba, fueron y sacaron la conexión, y a los pocos días me llegó una nota diciéndome que me harían daño a mí y a mi familia por andar de ‘vieja sapa’. Yo en ese momento ya no hice nada, solo me quedé callada y esperé mudarme, porque en un mes ya me cambiaba de casa a otro sector de la ciudad. Por suerte, antes de irme no nos pasó nada, pero si llegaba a ocurrir, hubiese sido una tragedia solo por pedir que cumplieran las normas y no afectara mi consumo de energía”, relata Luisa Espín, quien antes residía en La Pradera 1.

Más control desde CNEL

Ante esta situación, los guayaquileños piden más control e investigación en los distintos sectores de la ciudad para identificar los lugares donde se produce el hurto de energía, de modo que los ciudadanos no deban exponerse a situaciones que pongan en riesgo su integridad por denunciar a infractores.

“Lo que deben hacer es no solo quedarse con las quejas que lleguen, deben investigar. Tienen que ver qué sitios tienen consumos excesivos o irregulares, buscar predios que tengan conexiones regularizadas por su cuenta, y hablar con todos, pero sin revelar sus identidades ni pedir datos personales, porque esto los expone a que les hagan algo”, asevera Lorena Ortíz, habitante de Martha de Roldós.

Ella también asegura que en varias manzanas se puede evidenciar esta situación a plena vista y denuncia que los agentes de CNEL no han tomado cartas en el asunto.

