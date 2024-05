Los guayaquileños podrán acogerse a la remisión de multas municipales hasta julio

A través de un comunicado, el Municipio de Guayaquil aseguró que hasta el 31 de julio próximo estará vigente la ordenanza que norma la remisión de intereses, multas y recargos derivados de tres obligaciones tributarias municipales: impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras. Esta última, una tasa por pagar que generó una serie de reclamos por los guayaquileños asegurar que las obras ejecutadas este año y al menos los dos anteriores habían sido escasas.

(Le puede interesar leer: El cobro del tributo por mejoras indigna a los guayaquileños)

Guayaquil: ¿Cuántos predios han pagado la contribución especial de mejoras? Leer más

Con esta normativa, los guayaquileños que tienen obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2023, pueden acogerse a la remisión pagando únicamente el capital y ahorrándose el interés, multas o recargos que se hayan generado años atrás.

El proceso de remisión, reza el comunicado, dispuso un plazo de beneficio. "Quienes cancelaron el capital total dentro del 1 de marzo y el 30 de abril recibieron el 100 % de remisión de intereses, multas y recargos; a quienes lo hagan entre el 1 de mayo y el 30 de junio les regirá el 75 %; y, entre el 1 de julio y el 31 de julio, el 50%. De acuerdo con la dirección Financiera, entre el 1 de marzo y el 15 de abril se acogieron al 100 % de la remisión un total de 2.142 ciudadanos, con una recaudación municipal por 1’296.557 de dólares", señaló.

´(Lo invitamos a leer: Los guayaquileños tendrán hasta mayo para pagar la contribución de mejoras)

La tasa de habilitación, patente municipal, predios urbanos y rústicos, licencia anual de turismo, tasa por ocupación de la vía pública, tasa de cámaras de seguridad, tasa de recolección de basura y desechos sólidos, muelles y muros, son los tributos de los que los guayaquileños pueden beneficiarse con la remisión.

La tasa por servicio - Camal Municipal, control e inspección sanitaria, de canteras; la tasa por ocupación de mercados municipales, por la utilización del sistema de tuberías empotradas y por tendido aéreo, constan también en la lista.

(Lo invitamos a leer: Guayaquil: En 7 años prevén recaudar unos $ 140 millones con ordenanza)

Quince ventanillas estarán habilitadas para el pago de impuestos prediales Leer más

Valentina Carreño, habitante de Sauces 2, asegura a EXPRESO que se acogerá a la medida el mes próximo. "Por una serie de complicaciones, incluido el cierre de mi negocio por ser víctima de extorsiones, no pude pagar una serie de impuestos municipales. Quise acogerme al 100 %, pero no tuve dinero, así que lo haré con el 50 % el mes que viene. Según mis cálculos, en intereses me ahorraré cerca de 70 dólares, quizás un poco más. Me sirve", reconoció; al hacer hincapié, sin embargo, en que aún no le convence tener que pagar la Contribución Especial por Mejoras (CEM).

(Lo invitamos a leer: Guayaquil, la ciudad de los 'peajes' y las extorsiones)

"Mis hijos han tenido que pagar entro 40 y 70 dólares más y por sus vecindarios, todos en el norte de Guayaquil, no hubo avances. De hecho, obras que se hicieron se mantienen estancadas. En Samanes, donde vive uno de ellos, las quejas son múltiples por trabajos mal ejecutados que en las lluvias los inundaron. Esa ha sido una pelea de meses", relató Carreño, que desconoce aún cuánto deberá pagar. "Lo que sé es que al menos el interés por recién cancelar mis apuestos ahora, incluso en la contribución especial, no los tendré que pagar", pensó.

Según lo anunciado por el Municipio en enero pasado, entre 2015 y 2022 se invirtieron más de 526 millones de dólares en la construcción, ampliación y mantenimiento de calles, aceras, sistemas de aguas lluvias, entre otras obras. También por proyectos terminados en infraestructura comunitaria como canchas, mercados, escuelas, centros comunales. Con el CEM se busca recuperar 140 millones de dólares, que serán repartidos en siete pagos iguales, es decir 20 millones cada año desde 2024 hasta 2030.

En zonas como Socio Vivienda o Monte Sinaí, el valor a cancelar oscila entre 1 centavo y 1 dólar, mientras que en Portete o Isla Trinitaria varía entre 1 centavo y 4 dólares. En cambio, en sectores como Metrópolis y Mucho Lote I y II se cancelará un valor entre 5 y 20 dólares aproximadamente. En el norte, en zonas como la Alborada, Sauces, Guayacanes, a decir de quienes ya cancelaron el valor, el pago fue de entre 30 y 40 dólares.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!