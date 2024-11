Ciudadanos marchan en conmemoración por los 102 años de la Masacre Obrera

La tarde de este viernes 15 de noviembre, decenas de ciudadanos se reunieron en los exteriores del Parque Centenario, al pie de la avenida 9 de Octubre, para conmemorar el 102 aniversario de la Masacre Obrera ocurrida en 1922. En esta ocasión, los trabajadores no solo llegaron para recordar esa trágica fecha, sino también para reclamar por sus derechos y cuestionar las decisiones tomadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa.

La marcha, organizada por diversos organismos como el Frente Unitario de Trabajadores, tiene como objetivo exigir una mejora en los derechos laborales. Entre sus principales demandas, los manifestantes rechazan la propuesta del gobierno de aumentar la jornada laboral. Además, exigen más inversión en sectores clave como salud y educación, y un aumento generalizado de los salarios.

Virginia Pinella, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores en Guayas, expresó: "Hoy estamos aquí para exigir al Gobierno que atienda las demandas del pueblo. Hace 102 años, los trabajadores de aquella época marcharon para garantizar derechos laborales dignos. Hoy, más de un siglo después, seguimos exigiendo lo mismo, y los gobiernos de turno aún no cumplen. A esto se suman las molestias por las decisiones del presidente Daniel Noboa, y exigimos que se dé la debida importancia a los sectores públicos, como salud y educación, que han sido históricamente ignorados".

A las 16:46, la marcha comenzó en la avenida 9 de Octubre. Los ciudadanos, portando banderas y carteles, ocuparon esta importante arteria vial para exigir que se garanticen sus derechos laborales y se atiendan sus demandas sociales.

OTROS PARTICIPANTES EN LA MARCHA

La movilización también contó con la participación de bandas colegiales que dieron un toque de vida y color al evento. Entre los colegios que participaron se destacaron la Unidad Educativa George Smith Patton y la Batucada Popular y Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas.

Uno de los participantes, Oscar Trujillo, comentó: "Necesitamos que el Gobierno nos tome en cuenta, no solo como un voto más para su reelección. No solo los apagones nos tienen en una situación grave; la inseguridad y la falta de servicios de calidad nos obligan a gastar más. Los ingresos que obtenemos mes a mes no son suficientes para cubrir la canasta básica".

La marcha refleja el creciente malestar de amplios sectores de la población, que no solo buscan una mejora en sus condiciones laborales, sino también una respuesta más efectiva y equitativa del Gobierno ante las problemáticas sociales y económicas que afectan al país.

Durante este evento, se observó que la participación de los agentes de tránsito de la ciudad fue deficiente. Varios vehículos continuaron su recorrido sin ceder espacio para que la movilización fluyera con calma, y no se pudo ver suficientes agentes uniformados controlando la vialidad en la zona.

“Ni un solo agente de la ATM vino a darnos paso a la marcha. Fueron los mismos participantes quienes comenzaron a detener los vehículos para evitar que nos pasaran por encima”, comenta Julio Arévalo, uno de los ciudadanos que actuó como ‘vigilante’ del tránsito, ante la falta de personal.

