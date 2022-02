La falta de iluminación en un tramo de la calle Chile, precisamente el que tiene más vida nocturna y podría ser el reflejo de cómo el ocio puede (y debería) revivir a un barrio, ha alterado la convivencia de las familias, a tal punto que existe temor de hasta salir a caminar cerca de casa.

Guadalupe Roura, quien habita cerca del paso peatonal que conecta a dos áreas de la clínica Alcívar, ha visto que los habitantes caminan a pasos agigantados y mirando a todos lados, como si sus ojos fueran una cámara 360, para evitar ser víctimas de un asalto en las dos cuadras que lo conducen a la calle Chile.

“A diferencia de lo que pasaba hace un par de años, cuando al instalarse más cafeterías y restaurantes en la zona, todos optamos por salir más, compartir más y hasta vivir; ahora nos hemos vuelto a enjaular. Que estemos en penumbras está alterando drásticamente nuestra cotidianidad”, argumenta Roura, quien incluso para ir a la farmacia o al minimarket se la pasa saltando de una vereda a otra, cruzando la arteria, según la luminosidad que estas tengan.

Caminar por el entorno ya no es tranquilo como antes. Hay inquietud. Por eso salgo solo para lo esencial y, de ser posible, siempre acompañada.

Samantha Moreira,

residente

Soportales. Apenas unos pocos se atreven a caminar en ellos por el riesgo que generan. Alex Lima

En la Chile, desde las calles Bolivia a Azuay, y las laterales que se conectan a estas, apenas un par de luminarias están encendidas; en los postes (la mayoría metálicos, diseños de la regeneración urbana) los reflectores están de adorno, y son los letreros de los negocios los que, con suerte, sirven de guía. Ya son dos meses que el escenario es el mismo: tétrico, advierte la historiadora guayaquileña y residente Jenny Estrada, quien hizo pública su queja a este Diario al ver que la seguridad de las familias se ha visto vulnerada.

Estrada se ha cansado de escuchar los gritos de las víctimas de la inseguridad en esta zona. “Auxilio, dicen una y otra vez. Me asomo a la ventana y veo a la gente yendo a la carrera, corriendo... Es tal el temor que ni los cuidadores se están arriesgando a vigilar los autos en la calle Chile. Y es que, ¿para qué? ¿Para que los asalten? Si están en plena oscuridad. La gente ya no sale y tampoco está viniendo. Mis hijos, mis nietos lo hacen con temor. Hasta el tiempo que uno compartía en una cena se ha reducido. La familia viene y se va, ya no se queda como antes, porque sabe que si lo hace hasta muy tarde, si cae la noche, afuera corren el riesgo de que les hayan robado. Todos vivimos entonces en zozobra y no es justo”, piensa.

Urgencia. Los residentes exigen atender el problema para no dejar morir la arteria. En esta hay restaurantes, cafeterías, bancos, farmacias, tiendas.

La mayoría de calles aledañas a la Chile permanecen en penumbras. Alex Lima

La comunidad lamenta que CNEL, por un lado, no coloque postes en los sitios donde son inexistentes; y que el Cabildo, en cambio, no se preocupe por reemplazar los focos quemados o por dar cabida a un proyecto de recuperación integral, que incluya reemplazar las luminarias por otras de tipo led, que aviven más la zona.

En el sector, rodeado además de zonas bancarias y aledaño al hospital León Becerra y el barrio Centenario, las ramas de los árboles han tapado incluso las lámparas que los negocios han colocado para tranquilidad de sus clientes, que ahora prefieren pedir incluso las cosas para llevar. “Aquí falta supervisión por parte del Municipio, es como si esta zona y otras tantas estuvieran sin liderazgo. Lo que estamos viviendo aquí, en un sector céntrico, es el resultado del desgobierno municipal. Aquí estamos siendo víctimas del desgobierno municipal... Y ante ello deberíamos tener alcaldes por distritos; creo que llegó la hora de dividir la ciudad por distritos para que todos sean atendidos”, sentencia Estrada, quien hace un llamado a que los funcionarios actúen para que no lo dejen perder.

La oscuridad en esta calle da cabida a los asaltos y los gritos que escucho a diario. Aquí no hay orden, hay descuido. Mucho abandono.

Jenny Estrada,

residente

“El Centenario es el resultado de la falta de acción, se perdió, está abandonado. Que acá no pase lo mismo”, advierte.

En la intersección con la calle Alfaro el panorama es desolador. Alex Lima

Sobre cuándo se iluminará esta arteria y se colocará estructura adicional que aporte a la seguridad, ni CNEL ni el Cabildo contestaron, pese a la solicitud de información solicitada por este Diario.

Ante ello, los residentes advierten que levantarán la voz. “No vamos a permitir que una comunidad que finalmente volvió a caminar con los niños y sus mascotas sobre la acera, se vea obligada a dar caminatas cortísimas por la desatención y falta de respuestas y obras que pagamos con nuestros impuestos”, piensa Isabel Ledesma, quien habita en el tramo que se conecta con la Eloy Alfaro, también apagado.

De un momento a otro la calle Chile revivió. Se volvió atractiva, linda para los amigos y la familia. La falta de luz, hoy, la ha puesto otra vez en peligro. Es una pena.

Yelitza Manosalvas,

guayaquileña

Durante el recorrido, EXPRESO constató que ni en los soportales que se levantan entre Vacas Galindo y Cañar, las familias se atreven a cruzar. En ellos ahora se observan chamberos e indigentes reposando, al igual que en los alrededores del hospital León Becerra (Chile y Bolivia), donde las tinieblas del entorno, similar al de otras clínicas de la ciudad, como ya relató este Diario en un reportaje anterior, ponen a correr hasta a los pacientes...