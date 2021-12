A cinco días de Navidad, empezaron los trabajos de construcción del paso elevado ubicado en la intersección de las avenidas Juan Tanca Marengo y Antonio Gómez Gault; y con ello, los bocinazos a sonar.

Las quejas ciudadanas aumentan ante la prolongación del cierre vial en la Alborada Leer más

“La calle se ha vuelto líosa. Solo a las “mentes brillantes” del Municipio se les ocurrió hacer esta obra ahora. Ahora, en pleno diciembre, en el mes más caótico del año”, se quejó el conductor Richard Moreno; quien veía a su paso el carril que fue cerrado (frente al Colegio Americano), para iniciar los trabajos, previstos a culminar en 300 días.

#ATMinforma | A partir de las 10:00 Am se realizará el cierre parcial de carriles en la Av. Juan Tanca Marengo y Av. Antonio Gómez Gault, por trabajos viales a cargo de la @alcaldiagye.



¡Programe con tiempo su recorrido y tome las debidas precauciones! pic.twitter.com/lnHUXE9mjM — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) December 20, 2021

A los ciudadanos les preocupa que haya ahora más cemento en una avenida y sector de por sí bastante gris. Miguel Canales Leon

Este 20 de diciembre, EXPRESO estuvo el sitio y constató como esas primeras acciones ya repercutían en los ciudadanos. “Dicen que la obra total durará 300 días, que un carril se abrirá y otro se cerrará, y que así permaneceremos casi un año, dizque para solucionar aquí el problema del tráfico. Por favor, cientos de veces se ha dicho que la solución no es tener un puente más, sino un servicio de transporte público de calidad... ¿Por qué la Alcaldía jamás escucha?”, cuestionó a la vez el taxista Ricardo Navas; mientras imaginaba como se volvería el sector, cuando más adelante, en la avenida Gómez Gault se cierren dos de los tres carriles, en el sentido de circulación Sur-Norte.

Mas concreto y menos arboles para esta ciudad. Con ese puente van a talar todos los pocos árboles que están en esa avenida. Bryan García,

​ciudadano

Guayaquil: Las dos caras de la Alborada Leer más

“Esto será una locura que no quiero ni imaginar. ¿Por qué en diciembre se hace todo esto? ¿Existen realmente planificadores urbanos en la municipalidad?”, cuestionó.

Según ha dicho el Cabildo, a través de un comunicado, con los análisis de tráfico, en esta intersección se espera para el año 2040 que la circulación vehicular pase de 85.000 a 151.000 vehículos aproximadamente por día.

“De ser certeros esos análisis, volvemos a lo dicho por los expertos. ¿Por qué no incentivar el uso de la bicicleta? Por qué no crear mejores y más ciclovías. ¿Por qué mas cemento? No recuerdo cuando consultaron el público sobre este plan. Hasta cuándo no se socializa”, indicó el residente de la ciudadela San Felipe, Omán Guerrero; al hacer hincapié en que se hagan públicos los estudios que confirmen que, tras la obra, los embotellamientos no se trasladarán a otro punto.

El chiste de los pasos a desnivel es eliminar los semáforos. Siendo esa obra de un solo carril y un solo sentido, según se ha podido observar en el prototipo de la obra, todo seguirá igual. Se necesita el de sentido San Felipe-Juan Tanca, que son los que vienen de la vía Daule. @Samdana11,

​usuario de Twitter

Para Delia Cáceres, conductora y habitante del mismo lugar, existen otras áreas más urgentes que deben ser intervenidas. Cita como ejemplo el redondel de Las Orquídeas, cuya problemática ha sido ya contada por este Diario; y la misma ciudadela Martha de Roldós. “Allá aún no se repone el paso peatonal. Eso es lo que queremos”, sentenció.