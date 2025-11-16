Expreso
  Guayaquil

Pista aeropuerto de Guayaquil
La pista del aeropuerto de Guayaquil estuvo cerrada la tarde de este domingo 16 de noviembre.Tomada de @AviacionGYE

Cierre inesperado de la pista del aeropuerto de Guayaquil: ¿qué pasó?

Un incidente se registró en la terminal aérea de Guayaquil la tarde de este domingo 16 de noviembre

La pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil permaneció cerrada varios minutos la tarde de este domingo 16 de noviembre, debido a un incidente registrado con una avioneta.

Según la cuenta Aviación Guayaquil, que aborda temas aviatorios en la urbe porteña, las operaciones en el aeropuerto se suspendieron temporalmente por un incidente en la pista, en el que estuvo involucrado una aeronave Beechcraft King Air 90.

(Te puede interesar: Pago del parqueo en el aeropuerto de Guayaquil retoma sistema de cobro tras críticas)

El hecho ocurrió cerca de las 16:00. En imágenes compartidas por Aviación Guayaquil en X, se observa a personal de la terminal aérea  y equipos de emergencia en tareas de estabilización de la nave en la pista.

Las labores se extendieron por cerca de una hora. Tagsa, concesionaria del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, confirmó a EXPRESO que la aeronave afectada fue retirada de la pista, la cual posteriormente fue sometida a labores de limpieza y volvió a estar operativa a las 17:59.

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo: ¿hubo vuelos suspendidos?

Luego de las 18:00, las operaciones en la terminal guayaquileña volvieron a la normalidad. Sin embargo, durante el cierre de la pista, hubo demoras y desvíos en varios vuelos.

Por ejemplo, tres vuelos que llegaban desde Quito no pudieron aterrizar por el incidente. Tampoco pudo despegar un avión que salía hacia la capital ecuatoriana desde el aeropuerto de Guayaquil.

Asimismo, otros vuelos con destino a Nueva York y Santiago debieron esperar varios minutos antes de despegar desde Guayaquil.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

