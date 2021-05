Guayaquil: Las ciclovías nacen con defectos

Guayaquil aún abriga la ilusión de tener ciclovías, pero eso todavía no es viable. La obra se está ejecutando y los contratiempos ya comienzan a relucir. No está concluida la primera fase de 15 kilómetros, el irrespeto de conductores se evidencia a cualquier hora cuando bloquean distintos tramos, y los biciusuarios gritan porque no se vulneren sus derechos. Ellos también respiran un aire de incertidumbre, pues desconocen cuándo será inaugurada la ciclorruta que prometió la alcaldesa Cynthia Viteri, y temen que no se corrijan los errores que palpan durante cada pedaleada cuando cruzan el centro o sur de la ciudad.

EXPRESO realizó un recorrido por diferentes puntos de la ciclorruta y pasa revista a estos defectos que, asimismo, han sido compartidos por integrantes de la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible y otros amantes de la bicicleta. Este Diario solicitó una entrevista al Municipio para conocer, entre otros puntos, el estado actual de la obra, qué se ha hecho y qué no, así como si existe un plan integral y sanciones para quienes irrespetan al ciclista. Pero lo único que se obtuvo es que el requerimiento sea enviado vía correo electrónico. Y aún así, hasta el cierre de este reportaje, las respuestas no llegaron.

Guayaquil: Ciclistas frustrados por el lento avance de las promesas de Viteri Leer más

1. Irrespeto. En distintos tramos de la ruta la escena se repite: conductores de motocicletas y automóviles se estacionan o invaden el carril destinado de la ciclorruta para acortar camino. El irrespeto se da a cualquier hora y enfurece a los ciclistas que obligadamente deben abandonar su sendero y evitar estamparse con el vehículo o, como ya ha ocurrido, discusiones con el conductor. La calle 10 de Agosto es uno de los puntos más críticos.

Así lo reconoce Jimmy Martillo, líder del club Ciclistas de la Calle, quien argumenta que la arteria es muy traficada y que uno de los efectos será el constante roce entre el ciclista, peatones y los vehículos. Denuncia que circular por allí es un caos porque funciona más como un sitio para estacionar, por lo que cuestiona la falta de campañas de educación en torno al tema.

Ocupación. En cualquier hora del día el problema aparece. Tampoco importa el sector. JIMMY NEGRETE / expreso

“Hay un desconocimiento total de las autoridades. No sienten lo del ciclista que sale con su bicicleta y palpa esto. Ese tramo es simplemente un parqueadero, no hay educación”, afirma Martillo, al guardar la esperanza de que el Municipio tenga en cuenta estos errores para que los corrija en los próximos kilómetros previstos (100) de la infraestructura.

Lo mismo ocurre en arterias como la Capitán Nájera o Velasco Ibarra, en el centro-sur de la urbe. Las redes sociales del colectivo ciudadano Masa Crítica Guayaquil han recogido estas denuncias y las ha enviado a la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), al igual que las quejas de desperdicios que se acumulan en algunos sectores y bloquean la calzada de la ciclovía.

$ 346.000 en la primera fase En la primera fase de 15 kilómetros, que recorre la avenida Barcelona, Ismael Pérez Pazmiño, 10 de Agosto, Chimborazo y Junín tiene un avance del 95 %. En esta obra el Municipio invirtió $ 346.275,80.

2. Infraestructura. La continuidad de los 15 kilómetros también preocupa a la comunidad. Por ejemplo, cuando se pedalea en la misma 10 de Agosto rumbo a la calle Chimborazo, en el centro, los biciusuarios tienen que zigzaguear en al menos tres puntos, pues no hay una conexión integral con la ruta. Este detalle ya fue hablado a la ATM, asegura Kevin Miño, coordinador de Masa Crítica Guayaquil y miembro de la Mesa de Movilidad en calidad de sociedad civil organizada.

Necesitamos más control de @alcaldiagye e implementación de envases para que la ciudadanía deposite los desechos sin bloquear la ciclovía. Ayudaría una campaña de @urvaseo y mejorar la recolección. 🚲 #RespetaLaCiclovia @CynthiaViteri6 @MesaDeMovilidad @ATM_Transito https://t.co/O0KO1IBqz3 — MasaCriticaGuayaquil (@masacriticagye) May 19, 2021

“No hay una continuidad en todo el recorrido. Allí hay que entrar por una jardinera, que también es un parqueadero. Sabemos la problemática de subirse a una acera, meterse de un lado a otro... Si no tiene continuidad una ciclovía no va ser segura ni amable con el ciclista”, precisa Miño, quien se lamenta de observar a compañeros que, por esta situación, no se atreven a rodar por este trecho.

Expertos de Nacto: “Construye ciclovías y las bicicletas van a aparecer” Leer más

La planificación es otro tema que entra a debate y es por esto que el ciclista espera que esta primera fase sirva como un piloto para las otras que se prevén levantar en la ciudad. Él critica que los separadores o bolardos instalados a lo largo de la ciclorruta no hacen otra cosa que facilitar a la invasión de los conductores. “Esta primera etapa sí debió ser segregada con elementos más disuasivos”.

3. Intervenciones. Pese a que ya estaba terminado un tramo de la ciclorruta que recorre la avenida Barcelona, al sur, hace unos días se ejecutaron unas obras que dejaron en la calzada huecos con débiles señales de advertencia del peligro. A lo largo de la arteria, no en el parterre donde se continúa ampliando la ruta, es común observar los agujeros sin protecciones como tablas.

Hoy en: "la via que deberia ser solo para bicis pero no"

Este sujeto avanzo dos calles dentro de la ciclovia, luego salió de la ciclovía y luego volvio a entrar hasta desaparecer a la altura del municipio pic.twitter.com/0DKSptlU2l — Anthony Riera🐺 (@Sr_LoboMalo) May 13, 2021

Para ciclistas como Geovanny Mendoza y Pedro Zambrano, que a diario utilizan esta ruta, esto deja en evidencia la falta de respeto a los biciusuarios, pero no bajan los brazos que también este trayecto tenga conexión con el suroeste.

Hecho. Los ciclistas piden continuidad en la ciclorruta. Falta construir un tramo en la calle 10 de Agosto. JIMMY NEGRETe / expreso

Lamentan que estos obstáculos estén presentes y, al igual que Miño, cuestionan cómo han sido instalado los bolardos amarillos. Algunos de ellos incluso ya lucen inclinados. Uno de los requerimientos de EXPRESO al Municipio fue conocer el motivo de que se realizara una obra pese a que ya estaba construida la ciclovía. Asimismo, por qué se paralizó la continuidad del recorrido en la intersección de Chimborazo.

4. Arbolado. Circular por esta primera fase no solo es toparse con los obstáculos ya mencionados. Asimismo, están las ramas de frondosos árboles que topan a más de uno. Este es el caso de la calle Junín, cuyos ciclistas concuerdan que se debería hacer un acondicionamiento de la zona para evitar estos inconvenientes.

Pero no solo entran a revisión las ramas, también están las raíces del arbolado que levantan la calzada, anotan los biciusuarios que esperan que estos errores se corrijan con tiempo para hablar, ahora sí, de una ciclovía integral.