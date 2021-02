Guayaquil: Ciclistas frustrados por el lento avance de las promesas de Viteri

En junio pasado, la alcaldesa Cynthia Viteri decía que ya no se puede hablar de una ciudad sin ciclovías. Un mes después estaba prevista la inauguración de la primera fase, la ruta este-oeste, de 37 kilómetros, pero eso ha quedado en nada por ahora.

Hubo una inauguración de la adecuación del parterre central de la avenida Barcelona. El Municipio llevó a todos sus concejales a tomarse fotos al sitio, pero hubo críticas porque no había conexión, por ser, más bien, el reciclaje de una ciclovía.

Ayer, los biciusuarios de Guayaquil alzaron sus voces con una rodada en la que recordaron que aún esperan la reivindicación de sus derechos, y que salió desde varios puntos de la urbe y recorrió también los cantones Samborondón y Durán.

Es lamentable cómo la política pública deja ver que aún los ciclistas no son prioridad. Kevin Miño, coordinador de Masa Crítica.

“Volveremos a hacer presencia en las calles de Guayaquil para exigir a nuestras autoridades que implementen infraestructura ciclista y que se respete la Ley de Tránsito y la Ordenanza para el uso de la bicicleta y vehículos de micromovilidad”, indicó Masa Crítica en su portal web, en su convocatoria a la rodada.

Toda la organización gira en torno a la frustración de ver lentos los avances que se prometieron desde la Alcaldía para reivindicar el derecho de las bicicletas en la vía.

Así lo reconoce Kevin Miño, coordinador del colectivo y quien asistió ayer al recorrido. “Esperábamos que sea más rápido el trabajo municipal. Se supone que las ciclovías estarían el año pasado. Ha sido demasiado lento todo”, observa.

Miño reconoce que las personas no están satisfechas con las promesas de la alcaldesa. “No hay nada palpable. No se puede ver una ciclovía conclusa. Y por eso no podemos bajar los brazos. Quedarnos dormidos hará que el carro siga siendo prioridad, como lo demuestra la actual política pública implementada”, señala.

Los cien kilómetros de ciclorrutas conexas propuestas por el Cabildo deshacen las viejas posturas. La ATM posterga su estudio de bicicletas públicas. 👇🏻 — Diario Expreso (@Expresoec) June 22, 2020

Dice que esto último lo demuestran las obras anunciadas con pretensiones de anchar calles y construir pasos a desnivel. “No hay nada para ciclistas que se pueda ver”, dice.

En un comunicado, el Municipio anunció que desde hoy se inician las obras para implementar señalética, bolardos y otros elementos en la ciclorruta de Guayaquil. La primera fase tiene 14 kilómetros.