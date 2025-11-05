Choque y balacera tras intento de fuga en operativo militar en Guayaquil

El hecho se registró en el centro de Guayaquil, en la intersección de Pedro Pablo Gómez y la avenida Quito

En esta zona ocurrió el choque en Guayaquil.

La madrugada de este miércoles 5 de noviembre de 2025, los ocupantes de una camioneta protagonizaron un incidente luego de evadir un control militar en el centro de Guayaquil.

El hecho se produjo en la intersección de Pedro Pablo Gómez y la avenida Quito.

De acuerdo con información recabada hasta el momento, personal de las Fuerzas Armadas realizaba un operativo de control y, bajo esas circunstancias, solicitaron la detención del vehículo para realizar una revisión. Sin embargo, el automotor no paró la marcha.

Mirador de Samborondón: la obra que prometía turismo y hoy refleja abandono Leer más

Ante la reacción de quienes iban en la camioneta, los uniformados intentaron interceptarla en la huida. El conductor del carro, al tratar de escapar, se chocó con otros coches que estaban en el sector, hasta terminar deteniéndose.

Disparos contra camioneta que intentó huir

Luego de la persecución, la camioneta quedó con disparos en la carrocería ya que, al parecer, el personal militar hizo uso de sus armas para lograr parar la marcha del automotor.

El vehículo luego fue retirado del lugar, al cual llegaron luego agentes de la Policía Nacional para tomar el procedimiento y retener a los ocupantes del carro.

Hasta el momento se busca determinar por qué razón el chofer no se detuvo ante el control militar. Se conoció que fue retenido, con el objetivo de aclarar la situación.

La Policía se encuentra en investigaciones por lo ocurrido. CHRISTIAN VINUEZA

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!