El centro de Guayaquil amaneció "más vivo que nunca" en honor a las fiestas

El sonido de los tambores retumbó a lo largo de la avenida Quito, donde decenas de colegios se concentraron para desfilar en honor a Guayaquil, a sus 489 años de fundación. No eran ni las 8:00 y este 26 de julio, la arteria estaba ya abarrotada de gente. No solo de los estudiantes que participaron en su acto, sino también de sus padres, familiares, residentes, comerciantes y turistas.

Claire Martín, quien vive en Madrid y se encuentra de vacaciones en Ecuador, fue una de las espectadoras de la marcha. Ella se aloja en uni de los hoteles del centro y el personal del lugar, la noche del pasado 25 de julio, se sugirió que sea testigo del que llamó "un acto de civismo".

"Me ha encantado, me pareció increíble despertar con el sonido de los instrumentos. He visto enormes banderas de Ecuador y de Guayaquil ondearse de un lado a otro, así como niños con banderas pequeñísimas en sus manos. Me han encantado también las canciones que se han tocado en honor a esta ciudad. Su ritmo es pegajoso", aseguró mientras filmaba cada movimiento de las cachiporreras.

En los alrededores del Parque Centenario, por donde desfilaron los alumnos, los padres se colocaron en una especie de fila india para ver a sus hijos. Nadie ahí se conocía, pero todos los padres sonreían e intercambiaban diálogos. La felicidad era compartida.

Guayaquil celebra sus 489 años de fundación. CARLOS KLINGER

Josefina Armijos, madre de un alumno del colegio Liceo Naval, dijo sentirse más que satisfecha de lo jornada. "Mire como está el centro, lleno de guayaquileños, más vivo que nunca. Esto es Guayaquil, esto es honrar al Puerto Principal. Que su lugar más icónico sea recorrido y se convierta en el punto de encuentro de las familias de los distintos rincones de la ciudad es hermoso. El civismo siempre ayuda, siempre logra recordarnos por qué importa nuestro origen; por qué es importante nuestro territorio, la ciudad", señaló.

Las aceras de la 9 de Octubre, llenas y con vida

Uno de los puntos donde más se concentraron los espectadores fue la avenida 9 de Octubre, entre Malecón y Rumichaca; donde se vio a la gente saludando desde los balcones de los edificios que ahí se levantan; y sentada en la vereda e incluso sobre pequeños bancos portátiles que llevaron con ellos.

El hecho de que Guayaquil haya amanecido más fresco que otros días, a decir de las familias, facilitó las cosas. En el caso de María Solórzano, quien habita en la Alborada, pudo llevar a sus padres, ambos adultos mayores.

Las familias llenaron las avenidas Quito y 9 de Octubre. CARLOS KLINGER

"A mi mamá le encantan estos desfiles y en sí estas fechas, pero no le gusta el calor. Se cansa y tiende a descompensarse. Esta mañana, al ver que la ciudad amaneció nublada, pasé por ello y me los traje. Aquí pasaremos todo la mañana, vendrán mis hijos en unas horas y todos iremos a desayunar a la calle Panamá. Me gustan estos planes", señaló.

Según lo previsto este desfile culminará en la avenida Malecón cerca de las 11:00.

Otras actividades para celebrar a Guayaquil

Según la agenda oficial, la tarde de este 26 de julio habrá un segundo desfile en el mismo sector. Iniciará a las 16:00.

En él, más de 600 bailarines y seis carrozas alegóricas desfilarán a lo largo de la avenida Malecón, desde la calle Tomas Martínez y avanzará hacia el sur hasta la calle Colón. El acto, organizado por primera vez por la Prefectura del Guayas, incluye la presentación de 30 escuelas de baile. Según ha dicho la Prefectura en intervenciones anteriores, las carrozas representan los aspectos culturales, productivos y turísticos del Guayas.

Mauricio Medina, quien habita en Salinas (Santa Elena), estará presente en él. Llegará a la ciudad alrededor de las 12:00 para recorrer Raíces. Sin embargo estará presente también en la marcha, a la que acudirá con su familia.

“A mis hijas, que son pequeñas, les encanta esto de las carrozas. Se vuelven locas con los carros alegóricos, entonces iremos a verlos. Años atrás estuve en uno de los desfiles, que fue por Navidad. Este es el segundo al que venimos. Esperamos que sea lindo como aquel”, pensó.

