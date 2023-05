Tenía solo cinco minutos de haberse sentado en la silla estética, cuando los sicarios llegaron a una peluquería de Daule para arrebatarle la vida a Édgar Alexi Briones Hidalgo.

Guayaquil: Dos restos humanos son hallados en sacos de yute Leer más

La víctima, de 35 años, cerca del mediodía del jueves 26 de mayo, al interior de un automóvil de color plomo y placa GSL- 8269, arribó hasta la peluquería Marbella, de las calles Boyacá y Jaime Roldós, de la ciudadela Marianita 4, del mencionado cantón. El sicario aprovechó que la puerta del establecimiento estaba abierta y tras sorprender al estilista que estaba cortándole el cabello al joven, le dijo: “Ábrete”. Descargándole al cliente, cinco disparos en la cabeza, hasta dejarlo boca abajo sin vida, en el piso del centro estético.

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) de Salitre y el fiscal Walter Jaramillo Lino, hasta este 26 de mayo indagaban de quién era el automóvil en que había llegado el fallecido, ya que al parecer desde temprano le habían seguido los pasos.

Frente a este hecho, la ciudadanía reclama más seguridad. Denuncian que la ola de violencia esté presente en todo el Gran Guayaquil y la provincia del Guayas, situación que -advierten- está acabando con la libertad de incluso salir en paz a hacer las actividades cotidianas.

En Esmeraldas, a una mujer le disparan delante de su hija Leer más

"Ya no se puede hacer nada y eso, como ciudadanos, nos pone mal. Hay sicariatos por todos lados, públicos o privados, aparentemente seguros o no. Las autoridades, todos los alcaldes, deben ya reunirse para ejecutar un plan de acción que permita contrarrestar la situación. Que se reúnan no solo para la foto, sino para ejecutar un programa de recuperación del espacio público, en todo el sentido de la palabra, pero de verdad", aseguró Amelia Roldán, habitante del cantón.