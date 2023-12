El centro de Guayaquil colapsó por las compras navideñas de último momento

Caótico. Así se puede definir el último día en las calles del centro de Guayaquil a vísperas de la Navidad. El último sábado antes de la Nochebuena, estuvo repleto de personas que llegaban hasta el centro de Guayaquil a realizar las últimas compras navideñas.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, la falta de planificación para la peatonalización de las calles del centro, no facilitó la circulación este fin de semana. “El tráfico estuvo terrible en casi todo el centro. Por lo menos me hice 40 minutos y eso que no quería comprar nada”, decía Dayanna Andrade, una conductora que debió pasar por la zona de la Bahía para dejar a un familiar en una oficina del sector.

Por otra parte, los comercios fueron los más beneficiados con este día caótico en Guayaquil, ya que pudieron también hacer su ‘Navidad’. “Por el trabajo no pude salir antes, pero hoy aproveché para hacer las compras para mi familia y amigos. Es la típica del guayaco dejar todo a última hora y aquí se va casi todo mi décimo en regalos”, decía entre risas Melissa Rivera, que llegaba hasta la feria ciudadana ubicada en la calle Olmedo, donde los comerciantes realizaban sus ventas.

“Venga, aproveche la promoción que ya se viene la Navidad. No se quede sin hacer sus compras”, vociferaba un comerciante que pudo trabajar de manera regular en la feria impulsada por el Municipio.

El intenso tráfico, el calor y las miles de personas en las calles marcan las últimas horas antes de la Navidad en la urbe porteña.

El ambiente navideño se hizo sentir.

Un personaje captado en pleno centro MIGUEL CANALES

A víspera de la Navidad hasta Papá Noel salió a pasear por las calles del centro de Guayaquil para tomarse fotos con los niños. José Flores es un hombre que se gana la vida personificando a este personaje navideño.

