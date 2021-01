Caso Lisbeth Baquerizo: las heridas revelan asesinato y su familia exige justicia

"¡Justicia, justicia, justicia para Listbeth!", gritaban incesantemente la mañana de este 6 de enero familiares y amigos de Lisbeth Tatiana Baquerizo Muñoz. La joven que el pasado 21 de diciembre fue hallada sin vida, junto a la escalera de su hogar en una urbanización privada, de la vía a la costa de Guayaquil.

El plantón se realizó en los exteriores de la Fiscalía de La Merced, ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón y Córdoba, en el centro del Puerto Principal.

Han transcurrido 16 días de su deceso y los padres de Liss (como la llamaban cariñosamente) han hecho extensivo sus deseos de justicia a través de las redes sociales.

El principal sospechoso de asesinato de Baquerizo, es Luis Hermida, su esposo y su compañero sentimental desde hace 13 años.

El informe de la autopista reveló que la causa de la muerte de Liss fue un traumatismo craneoencefálico por las heridas contuso cortante en su cabeza. También presentaba señales de agresión en otras partes de su cuerpo. Al principio se trató de hacer creer que el deceso de la chica había ocurrido por el golpe que sufrió al caer de las escaleras.

En las publicaciones en redes sociales de sus seres queridos también solicitan al presidente de la República, Lenin Moreno y a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que se acelere la investigación y se ordene la detención del responsable de arrebatarle la vida a Lisbeth, de 30 años.

"No descansaré hasta que el culpable de la muerte de mi hija pague por lo que hizo, sólo de imaginarme su sufrimiento se me parte el alma, mi hija tenía sueños, anhelos, él le quitó todo. Pido que se difunda una orden internacional para que también sea buscado por la Policía de otros países", manifestó Katty Muñoz, su progenitora.

Por su parte, Mario Baquerizo, padre de Liss pidió a las autoridades que no permitan que el crimen de la mayor de sus dos hijas quedé en la impunidad. "Era nuestra bebé, por qué le hicieron esto", exclamó el dolido hombre.

Con pegamento taparon las heridas de Lisbeth Baquerizo

Hace siete años la vida probó la fortaleza de la familia Baquerizo Muñoz. Katia, la menor de sus dos hijas, fue diagnosticada con leucemia, enfermedad que luego de 36 meses de tratamiento pudo superar.

Ahora, el pesar de Katty Muñoz y Mario Baquerizo es más intenso. Hace 15 días a Lisbeth Tatiana, la mayor de sus descendientes, le arrebataron la vida presuntamente a golpes. El sospechoso es Luis Hermida, su cónyuge y el hombre con quien mantuvo 11 años de noviazgo y uno de matrimonio.

“Hoy mi dolor se multiplica, aunque ya tengo el alma rota y el corazón hecho pedazos. Yo tenía que irme primero, ella (Lisbeth) tenía que enterrarme, esa es la ley de la vida, que los hijos entierren a los padres”, expresa la progenitora.

DETALLES DEL DÍA DE SU MUERTE

El pasado 21 de diciembre, Lisbeth, de 30 años, fue hallada sin vida. Su cadáver estaba junto a la escalera de su hogar, ubicado en una urbanización de la vía a la costa, de Guayaquil. A las 23:30 de ese día los padres de la joven recibieron la infausta noticia de su muerte.

Según datos del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) en 2020, se registraron 115 femicidios. Guayas es la provincia con más víctimas.





Al llegar al inmueble la encontraron sin signos vitales. Sus consuegros le habrían dicho a los padres que Lisbeth resbaló por las escaleras y que, por el golpe que recibió en la cabeza, falleció.

Sin embargo, la causa de la muerte no convenció a los progenitores de Liss. “Nos ahogábamos en un mar de incertidumbre, queríamos saber la verdad. Un día después la autopsia reveló que la causa del deceso fue un traumatismo craneoencefálico y que el cuerpo además presentaba heridas contusas cortantes”, menciona Mario Baquerizo.

Desde ese momento la vida de la familia Baquerizo Muñoz se tornó en una interminable pesadilla, que solo será calmada el día en que el responsable de la muerte de Liss sea detenido, aseguran.

Heridas fueron recubiertas

Los esposos Baquerizo Muñoz recibieron una noticia aún más perturbadora. El informe de la autopsia no solo reveló que Lisbeth habría tenido una muerte violenta y que las heridas no fueron provocadas por los golpes que sufrió al caer de las escaleras, también desveló que los cortes de la cabeza habían sido recubiertos con material sintético adhesivo.

“Le reclamé al médico forense, porque le había rapado la cabeza de mi niña, en ese momento me señaló las heridas que la habrían matado y a las que le pusieron ‘brujita’ (pegamento) seguramente con la intención de cubrir los cortes”, refiere la madre.

La señora hace énfasis en que su intención no es buscar venganza, sino justicia. “Tengo el corazón destrozado, Lisbeth fue mi mayor apoyo cuando su hermana enfermó de leucemia, con quimioterapias y un jugo a base productos orgánicos, logramos salvar a mi niña, pero no pudimos hacer nada por ella”, se cuestiona.

Katty hace una pausa a su doloroso relato, toma la mano del padre de sus hijas y le susurra al oído: “ella era nuestra bebé, por qué le hicieron esto”... No puede contener las lágrimas porque le atormenta imaginar el calvario que habría vivido su hija.

“No entiendo qué pasó, por qué lo hizo. Él y su familia nos quisieron engañar, nos mintieron, nos envolvieron, se aprovecharon de nuestro dolor. Hicieron toda esa escena, nos dijeron que mi hija se había caído. Ahora no contestan el teléfono, no dan la cara, solo de escuchar las mentiras que han dicho me desgarra el alma”, expresa Muñoz.

Otro de los cuestionamientos que se hacen los padres es que cuando llegaron al inmueble de la vía a la costa, para corroborar que su hija estaba muerta, sus consuegros le presentaron a un hombre como el médico que avaló el deceso de Lisbeth.

“Ahora este señor ha dado otra versión en la Fiscalía, dice que es formolizador y maquillador de una funeraria, cuando a nosotros nos lo presentaron como médico. Están mintiendo”, sostiene Muñoz.

Lisbeth junto a sus padres, Mario y Katty, y su hermana de 12 años Cortesía

Lisbeth y Luis se conocieron cuando ambos tenían 17 años, en la kermés del colegio donde Luis estudiaba. Se hicieron novios y pasaron 11 años para que se diera el matrimonio.

“Fue una masacre a golpes”

Luis Machado, fiscal que investiga el caso, sostuvo que el informe de la autopsia reveló que la muerte de Lisbeth se investiga como un hecho violento y que el principal sospechoso es el esposo de la víctima.

“De acuerdo al informe de la autopsia fue una masacre a golpes lo que vivió la chica. La prueba de luminol lo determina. La Fiscalía no ha tenido la versión del sospechoso, pero cuando se entrevistó con agentes de la Dinased, dijo que su cónyuge se había caído de las escaleras”, menciona el funcionario.

Le pegaron las heridas con brujita. Cortesía

Indica que cámaras de seguridad de la urbanización privada registraron que un carro ingresó a las 17:00 y que también revelan que el formolizador, quien ya rindió su testimonio, llegó a las 23:00.

“En la versión rendida, el formolizador indica que cuando llegó el cuerpo estaba rígido. Con las investigaciones hemos podido determinar que las heridas no solo eran en la cabeza, sino en varias partes del cuerpo, por lo que se presume que hubo forcejeo o violencia entre la fallecida y el sospecho”, explica.

El funcionario corrobora la versión de la madre de la fallecida: “Las heridas de la cabeza tenían material sintético”.

Finalmente dice que a pesar de que la Fiscalía ha citado dos veces a Hermida para que rinda su versión libre y voluntaria, él no ha asistido a los llamados.

Este Diario conoció que desde el pasado 29 de diciembre la Fiscalía emitió una orden de detención por 24 horas, con fines investigativos, en contra del esposo de la fallecida, de quien se conoce huyó hacia Colombia.