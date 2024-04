El caos vehicular se toma la entrada del Trinipuerto durante los apagones

Los cortes de luz no solo han generado molestias en las viviendas de Guayaquil, también han afectado al flujo eléctrico que llegaba a los semáforos de la urbe, causando estragos en la vialidad de la ciudad con largas filas de carros y confusiones a la hora de quien debe cruzar y quien frena para dar el pase al otro conductor.

Uno de los puntos donde hay mayor flujo vehicular, y donde a diario se observan fuertes congestionamientos es la entrada al Trinipuerto, ubicada en la vía Perimetral y avenida Los Ángeles, en el sur de la ciudad, donde actualmente impera el caos por los apagones.

Este sábado 20 de abril se evidenció que decenas de vehículos pesados buscaban llegar al Trinipuerto durante los horarios sin electricidad. También se observó la inoperatividad de los semáforos de esta vía. Ante esta situación, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) aseguró que desplegó uniformados para facilitar el flujo vehicular.

La medida fue adoptada después de varias quejas viralizadas en redes sociales respecto al poco control en esta arteria, donde los conductores que transitaron por este punto la noche del 19 de abril reportaron estar atrapados por más de dos horas en la vía, debido a los cortes de energía.

Pese a todos los anuncios que realizó la ATM de que desplegará más de 1.300 agentes para control en lo que dure la emergencia energética, sigue observándose altos niveles de congestionamiento en las vías.

“Ayer (19 de abril) no había ningún agente de la ATM a la vista. Al menos hoy vinieron, pero no es posible que no se presenten en horas picos y horarios que hay cortes. Que la ATM tendría más de mil agentes en las calles, pero no se los ve donde se los necesito, y lo único que se observa es el descontrol”, denuncia Ariel Zambrano, quien toma esta ruta para regresar a su hogar todos los días.

Mientras que otros ciudadanos como Freddy Cabrera consideran que el caos en esta calle siempre se da con o sin cortes. "Con cortes de luz o sin ellos, esa entrada a Trini Puerto es un caos. En las 2 vías falta más control para estos carros extra pesados", asevera.

