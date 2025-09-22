Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

cancha sintetica
La cancha sintética en Monte Sinaí beneficiará a miles de vecinos y fortalecerá el deporte comunitario en Guayaquil.Cortesía

Cancha sintética en Monte Sinaí alcanza 85% de avance y pronto será inaugurada

La obra en la cooperativa Reinaldo Quiñónez beneficiará a miles de vecinos y fortalecerá el deporte comunitario

En el sector de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, la construcción de la cancha sintética Reinaldo Quiñónez registra un 85% de avance y se prevé que sea inaugurada en las próximas semanas.

Este espacio deportivo contará con camerinos, oficinas, baños, bodegas y un sistema de iluminación LED, lo que permitirá a niños, niñas y jóvenes entrenar en condiciones óptimas y desarrollar sus habilidades futbolísticas.

Una obra que transforma la comunidad

La obra responde a un antiguo pedido de la comunidad, cuyos equipos de fútbol entrenaban durante años en una cancha de tierra que, con las lluvias, se convertía en lodo. Con la nueva infraestructura, los deportistas podrán incluso participar en torneos formativos.

El proyecto contempla además la colocación de césped artificial, graderíos metálicos, sistema de drenaje, obras hidrosanitarias y áreas de servicio. Su construcción beneficia de manera directa a cerca de 3.680 habitantes del sector.

Beneficio directo para miles de habitantes

Vecinos como Jeremy Quiñónez destacan que este tipo de espacios ofrecen a los jóvenes una alternativa para ocupar su tiempo en el deporte, fomentando la disciplina y la sana convivencia.

Con esta cancha, Monte Sinaí contará con un punto de encuentro para la comunidad y un impulso al deporte barrial, que se perfila como motor de desarrollo social en esta populosa zona de la ciudad.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Seguidores de Trump creen que el mundo terminará en septiembre: Esto es el rapto

  2. Disney cede ante las protestas: Jimmy Kimmel regresa a la TV este martes

  3. Gonzalo Albán destituido por Asamblea: "No nací para ser mayordomo del poder"

  4. Paro nacional 2025: ataque al Comando de Policía de Otavalo deja dos heridos

  5. Chucky regresa con figuras coleccionables que causan furor en redes sociales

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  2. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  3. Paro Nacional: minuto a minuto de la protesta en Ecuador, jornada 22 de septiembre

  4. Balón de Oro 2025: Hora y canal dónde ver EN VIVO hoy la gala de premiación

  5. Diego Londoño fue visto en Perú: la historia detrás del TikTok viral de Amy Solano

Te recomendamos