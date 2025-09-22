Cancha sintética en Monte Sinaí alcanza 85% de avance y pronto será inaugurada

La obra en la cooperativa Reinaldo Quiñónez beneficiará a miles de vecinos y fortalecerá el deporte comunitario

La cancha sintética en Monte Sinaí beneficiará a miles de vecinos y fortalecerá el deporte comunitario en Guayaquil.

En el sector de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, la construcción de la cancha sintética Reinaldo Quiñónez registra un 85% de avance y se prevé que sea inaugurada en las próximas semanas.

Este espacio deportivo contará con camerinos, oficinas, baños, bodegas y un sistema de iluminación LED, lo que permitirá a niños, niñas y jóvenes entrenar en condiciones óptimas y desarrollar sus habilidades futbolísticas.

Una obra que transforma la comunidad

La obra responde a un antiguo pedido de la comunidad, cuyos equipos de fútbol entrenaban durante años en una cancha de tierra que, con las lluvias, se convertía en lodo. Con la nueva infraestructura, los deportistas podrán incluso participar en torneos formativos.

El proyecto contempla además la colocación de césped artificial, graderíos metálicos, sistema de drenaje, obras hidrosanitarias y áreas de servicio. Su construcción beneficia de manera directa a cerca de 3.680 habitantes del sector.

Beneficio directo para miles de habitantes

Vecinos como Jeremy Quiñónez destacan que este tipo de espacios ofrecen a los jóvenes una alternativa para ocupar su tiempo en el deporte, fomentando la disciplina y la sana convivencia.

Con esta cancha, Monte Sinaí contará con un punto de encuentro para la comunidad y un impulso al deporte barrial, que se perfila como motor de desarrollo social en esta populosa zona de la ciudad.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.