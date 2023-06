La ventana de un departamento cayó hacia la calle Pedro Carbo, en el centro de Guayaquil, ocasionando temor a los transeúntes y a un conductor, cuyo carro sufrió daños leves por el colapso.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 11:40 de este lunes 5 de junio de 2023, en la intersección de Pedro Carbo y Colón. Guillermo Idrovo, el dueño del vehículo afectado, indicó que en ese momento esperaba el cambio de luz roja a luz verde para seguir su trayecto.

"Por suerte no me pasó nada, pero imagínese si al lado hubiera pasado una persona caminando en ese rato, o si yo me hubiera tenido que bajar en ese momento eso me caía", comentó sorprendido.

A pesar de que su automotor no tuvo daños graves, permaneció en el sitio para contactarse con una persona responsable del edificio y obtener una compensación económica.

Bomberos y paramédicos llegaron a la zona. Afortunadamente no hubo personas lastimadas. Trabajadores del servicio de limpieza también se hicieron presentes para asear el punto.