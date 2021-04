Cabildo: “Un análisis técnico determinará qué tipo de regeneración requiere el barrio del Seguro”

Aceras. Los peatones no quieren toparse más con trabas de este tipo.

Luego de que EXPRESO publicara una nota en la que evidenció la odisea que viven los habitantes del barrio del Seguro para movilizarse por las calles y aceras de su vecindario; el Municipio de Guayaquil respondió a este Diario y aseguró, sin dar fecha exacta, que la regeneración en el lugar sí está prevista.

Para esto, explica el gerente de la fundación Siglo XXI, Xavier Álvarez, se hará un análisis técnico de viabilidad en el vecindario; que determinará qué tipo de regeneración deben tener las aceras, las vías y si es posible el soterramiento de cables. Uno de los pedidos más comunes de los residentes.

El primer paso para las obras de regeneración urbana es la realización de un análisis técnico de viabilidad pertinente. Luego Guayaquil Siglo XXI propone a la Municipalidad que se incluyan los trabajos dentro del Plan Anual de Obras. En esa línea hemos tomado en cuenta los pedidos de la ciudadanía del Barrio del Seguro para iniciar el procedimiento. Xavier Álvarez,

gerente Fundación Guayaquil Siglo XXI

“Este tipo de decisiones corresponde a una planificación. Por ejemplo, no solo existe el soterramiento de cables, sino que también en ocasiones se ejecuta un reordenamiento de los cables existentes para poder abarcar un área de influencia mayor. La decisión se tomará en base a estudios de factibilidad...”, precisó.

Para los residentes, resulta indispensable, sin embargo, que el Municipio fije la fecha de cuándo iniciarán al menos los estudios. “Decir que está contemplado no lo es todo, necesitamos fechas, no promesas”, señaló la habitante Antonella Mejía, quien pide no solo que las aceras sean anchas y uniformes, sino que se instale mobiliario urbano que facilite el descanso y encuentro entre vecinos.